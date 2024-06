El mapa de la extrema derecha en Europa: los países en los que han ganado los ultras

Cinco países, cinco. La extrema derecha llega más lejos que nunca en las elecciones europeas, y logra ser primera fuerza en Francia, Italia, Austria, Hungría y Bélgica, los cinco países en los que ha ganado la extrema derecha. Pero no sólo eso, ha dado un salto relevante en lugares como Alemania, donde AfD se encarama a la segunda posición, por detrás de la CDU y por delante del SPD.

Sin embargo, no ha conseguido revalidar su triunfo reciente en Países Bajos, y ha quedado segunda fuerza por detrás de la alianza de socialdemócratas y verdes, del mismo modo que en Polonia el PiS ha sido desbancado por la alianza liderada por el primer ministro, Donald Tusk, según las estimaciones. Pero también hay casos, como el de la República Checa, donde la primera fuerza es liberal, seguida de los conservadores, pero irrumpe ultra como tercera fuerza Přísaha a Motoristé (10,3% y 2 escaños), encabezado por Filip Turek, un ex piloto de F4 filonazi, con fotos y publicaciones en redes sociales en las que alaba a Adolf Hitler. O el caso español, en el que no sólo Vox ronda el 10% de los votos sino que aparece la candidatura de Alvise Pérez, con un 4% y 3 escaños.



El mapa de la extrema derecha en Europa: cuántos diputados tiene en cada país Porcentaje de escaños obtenidos por fuerzas de extrema derecha (grupos ID, ECR y otros no inscritos) en cada país en las elecciones europeas de 2024 Desliza para ver el mapa

La Francia de Le Pen

La ultraderecha ha ganado las elecciones en el país galo con el 31,5% de los votos, según las primeras estimaciones. Todos los sondeos previos habían dado resultados similares para el partido ultra Agrupación Nacional, de Marine Le Pen. Los franceses eligen a 81 diputados de los 720 representantes de la Cámara europea.

En segundo lugar se ha colocado Renacimiento, el partido del presidente francés Emmanuel Macron, que en las primeras previsiones ha conseguido aguantar, con el 14,5%. Para los liberales se puede considerar un éxito no verse superados por la lista conjunta del Partido socialista y Plaza pública, encabezada por Raphäel Glucksmann, que ha obtenido el 14%. Mientras que la lista de izquierdas Francia Insumisa ha quedado en cuarta posición, con el 10,1% de los votos. Los ecologistas, que en las elecciones de 2019 quedaron terceros, se han desplomado hasta la sexta posición (5,5%), superados por los republicanos (7,7%), el equivalente al PP en Francia, y solo por delante de la escisión ultra Reconquista (5,3%) y el Partido Comunista Francés (2,3%).

La Italia de Meloni

Hermanos de Italia se confirma como la primera fuerza política de Italia, con entre el 26 y el 30% de los votos, según el sondeo a pie de urna publicado por la cadena pública RAI en el último país que ha cerrado, a las 23, los colegios electorales para las elecciones europeas. La segunda plaza es para el Partido Democrático, liderado por Elly Schlein, que obtendría entre el 21 y el 25%. De confirmarse un resultado superior al 20%, el PD acortaría distancia con respecto a las últimas elecciones generales de 2022.

Matteo Salvini, socio de Meloni, que estaba desesperadamente necesitado de un buen resultado para la Lega, tras el 8,8% de las generales de 2022 y que tiene que conformarse con entre un 8% y 10%, años luz de aquel 34,3% de las elecciones europeas de 2019, en las que la Liga fue el primer partido. Y en las primeras grandes elecciones tras la muerte de Silvio Berlusconi, Antonio Tajani, ha acariciado la idea del “sorpasso” a la Liga para reequilibrar el juego de fuezas en la coalición de Gobierno. Y, según los sondeos, sí podría lograrlo, con entre el 8,5 y 10,5% de los votos.

A la izquierda del PD, la Alianza Verdes e Izquierda lograría entre un 5 y 7% después de haber apostado por candidaturas fuertes desde el punto de vista político, como la de Ilaria Salis, la activista antifascista detenida en Hungría, o la de Mimmo Lucano, ex alcalde de un pueblo de Calabria que se convirtió en un simbolo en un modelo de acogida de migrantes que Salvini, cuando llegó a ser Ministro de Interior quiso desmontar.

Austria y la FPO

El ultranacionalista y xenófobo Partido Liberal de Austria (FPÖ) ha ganado las elecciones europeas con el 25,5% de los votos, según los resultados provisionales. Es la primera vez que la formación ultra, fundada en los años 50 por antiguos nazis, se alza con el primer puesto en unos comicios a escala nacional.

Al FPÖ le siguen los conservadores del Partido Popular Austríaco (ÖVP), del canciller Karl Nehammer, que han cosechado un 24,7% de los votos y son el partido más castigado. La tercera plaza es para los socialdemócratas del SPÖ, con el 23,3%, mientras que los Verdes superan por la mínima a los liberales de NEOS, con el 10,9% y 10,1%, respectivamente.

El triunfo del FPÖ, cuyos representantes se sientan en el Parlamento Europeo bajo el paraguas del grupo ultra ID, ha sacudido la escena política austríaca (aunque el resultado es menor al que le otorgaban las proyecciones anunciadas tras el cierre de los colegios electorales).

Sin embargo, no es una sorpresa: tras desplomarse por una serie de escándalos, el partido tomó la delantera en las encuestas a finales de 2022 y desde entonces ha liderado los sondeos propulsada por el descontento con la gestión de la pandemia de COVID y el aumento de la inflación, manteniendo una retórica antivacunas y una postura pro-Rusia. Los comicios europeos son un aperitivo antes de las elecciones generales del próximo otoño, lo que ha aumentado el interés en esta cita electoral.

Orbán sigue ganando en Hungría

El ultra Víktor Orbán mantiene su hegemonía en Hungría. El primer ministro y líder de la coalición de gobierno Fidesz-KDNP logra el 44% de los votos y 11 escaños. Si bien pierde un par de escaños, se mantiene lejos de TISZA, el partido de Péter Magyar, exmilitante de Fidesz, se ha quedado en un 31% y 7 asientos en el Parlamento Europeo, dentro de la bancada del Partido Popular Europeo.

Más lejos quedan la agrupación de izquierdas y ecologista liderada por Coalición Democrática y los ultraderechistas de Movimiento Nuestra Patria. El primero obtiene dos escaños, previsiblemente para repartir entre la Alianza de Socialistas y Demócratas por Europa y Los Verdes, mientras que el segundo se sentará en el grupo de No Inscritos, previsiblemente, donde acabó la legislatura pasada Fidesz.

Bélgica y los ultras flamencos

El partido ultraderechista Vlaams Belang se impuso este domingo en las elecciones europeas en Bélgica, donde logró el 14,6% de los votos, mientras que el nacionalista flamenco N-VA se quedó en el segundo puesto con el 14,1%.

La formación de extrema derecha, dirigida por Tom Van Grieken, no logró sin embargo triunfar en las elecciones federales y regionales celebradas también este domingo en Bélgica, pese a partir como favorita según los sondeos.

Los liberales francófonos fueron los terceros más votados en los comicios europeos, al lograr el 12,5% de los votos, una de las subidas más destacadas, seguida de la izquierda francófona y flamenca (PTB-PVDA), que dio un salto espectacular y se quedó en el cuarto puesto, con el 10,6 % de los votos.

A continuación se situaron los cristianodemócratas flamencos, que obtuvieron un 8,4 % de los votos, y los socialistas flamencos (Vooruit), con el 8,0 %, seguidos de los socialistas francófonos (PS), con el 7,4 %.

Los verdes cayeron con respecto a los anteriores comicios y se quedaron en el 6,3 %, así como los liberales flamencos (Open Vld), que se quedaron en el 5,8%, mientras que los cristianodemócratas francófonos de Les Engagés subieron hasta el 5,3 %. Ecolo obtuvo el 3,1 % y los conservadores francófonos de Défi el 1,0%.