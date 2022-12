El jefe del Mundial en Qatar dice que “la muerte es parte de la vida” tras el fallecimiento de un trabajador

Qatar ha abierto este jueves una investigación sobre la muerte de un trabajador filipino durante la celebración del Mundial de Fútbol, informa la agencia Reuters. El presidente de comité organizador de la Copa de Fútbol en Qatar, Nasser Al Khater, confirmó a la agencia el fallecimiento del trabajador y dijo que “la muerte es parte natural de la vida”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Filipinas confirmó en un comunicado que uno de sus ciudadanos había muerto mientras trabajaba en un complejo turístico al sur de la capital, Doha, y dijo que su embajada estaba “trabajando con las autoridades legales para averiguar más detalles sobre su fallecimiento”.

Según informó este miércoles el medio deportivo digital The Athletic, el hombre trabajaba para una empresa contratada para arreglar las luces de un aparcamiento en el Sealine Resort, lugar de entrenamiento de la selección nacional saudí. Según el diario, el trabajador murió al resbalar por una rampa mientras caminaba junto a una carretilla elevadora y golpearse la cabeza contra el hormigón. Citando varias fuentes anónimas, The Athletic afirma que los hechos se han producido durante la celebración del Mundial, sin especificar cuándo. Por su parte, Filipinas dijo que no daría más detalles por respeto a la familia del hombre.

Ante las preguntas de los periodistas sobre la noticia de The Athletic, Khater dijo que “la muerte es una parte natural de la vida, ya sea en el trabajo, ya sea mientras duermes”. “Estamos en medio de un Mundial. Y tenemos un Mundial exitoso. ¿Y esto es algo de lo que quieres hablar ahora?”, añadió.

Un funcionario del Gobierno de Qatar dijo a Reuters que “si la investigación concluye que no se siguieron los protocolos de seguridad, la empresa será objeto de acciones legales y de severas sanciones económicas”. “El índice de accidentes laborales ha disminuido constantemente en Qatar desde que se introdujeron normas estrictas de salud y seguridad y se ha reforzado su cumplimiento”, añadió el funcionario, que pidió mantener el anonimato.

El pasado 29 de noviembre, el secretario general del Comité de Organización y Legado de Qatar 2022, Hassan Al Thawadi, reconoció que entre 400 y 500 trabajadores migrantes han fallecido en obras y proyectos relacionados con la preparación del Mundial. Tras sus declaraciones, el Comité Supremo de Qatar aclaró que la cifra se refiere a estadísticas nacionales de 2014 a 2020 y cubren todo tipo de muertes laborales en Qatar. Al Thawadi dijo que en la construcción de los estadios solo han muerto 40 personas. Tres de ellas directamente por su trabajo y otras 37 por causas “no relacionadas con el trabajo”.

Previamente, The Guardian había publicado una investigación que revelaba la muerte de 6.500 migrantes procedentes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka desde la concesión del Mundial. Los datos, obtenidos de fuentes oficiales de estos países, no están categorizados por ocupación o causa de muerte, pero es probable que muchos de ellos estuviesen trabajando en infraestructuras para el Mundial, sostiene el medio británico.

Muchos trabajadores del Mundial también han denunciado violencia física de sus supervisores, turnos de hasta 14 horas al día, amenazas, salarios no pagados, trabajo forzado y escasa alimentación, entre otras cosas.