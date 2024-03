Los liberales europeos lanzan a tres candidatos de perfil bajo pese a la amenaza del sorpasso de la extrema derecha

Perfil bajo. Tanto en las candidaturas como en las formas. Renew ha lanzado formalmente a sus candidatos a las elecciones europeas este miércoles en un acto celebrado en Bruselas. La plataforma liberal europea, en la que el principal partido es ALDE pero que tienen un importante pilar en el Renaissance de Emmanuel Macron, ha elegido a la francesa Valérie Hayer, que es desde hace poco la portavoz en la Eurocámara tras la marcha de su antecesor, Stéphane Séjourné, al Gobierno; la diputada alemana Marie-Agnes Strack-Zimmermann, del partido liberal que forma parte del tripartito que lidera Olaf Scholz, y el italiano Sandro Gozi.

Como sucede en el caso de Los Verdes, los liberales optan por una candidatura compartida en la que se dividirán los actos de la campaña. Fuentes de la formación justifican esa decisión en que al no existir listas transnacionales para las europeas no tiene sentido tener un único candidato. Pero esa apuesta 'rompe' con el espíritu de los spitzenkandidaten, como aspirante de un partido a la presidencia de la Comisión Europea tras los comicios. De hecho, que alguien que se ha sometido a las urnas sea el elegido es una de las demandas de los eurodiputados en los últimos años ante la imposición de los líderes de los 27 con Ursula von der Leyen en 2019.

En esta ocasión, los liberales miraron a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, como posible spitzenkandidat, pero dijo 'no'. También el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, se ha movido. No obstante, no es la primera vez que hay una candidatura conjunta. Hace cinco años, además de la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, otros cuatro aspirantes lideraron la plataforma, entre ellos el exeurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano. Ahora ni siquiera se sabe si la formación naranja se presentará a las europeas o si se integrará en el PP.

Los liberales encaran las elecciones con las expectativas lastradas, según las encuestas, que apuntan incluso a que queden sorpassados por la extrema derecha. La pugna será por la tercera posición. A pesar del incremento de las formaciones populistas, esos sondeos apuntan a que la actual mayoría sustentada en el Partido Popular Europeo, los socialdemócratas y liberales seguirá viva tras los comicios.

Pero el alineamiento de los socialdemócratas y los liberales con Von der Leyen a lo largo de la legislatura también les complica hasta cierto punto la campaña. Han sido esos dos grupos, incluso a veces con la ayuda de los verdes, los que han mantenido un apoyo más estable a la Comisión Europea a lo largo de la legislatura, por encima incluso de su propio partido, que ha puesto en riesgo la aprobación de iniciativas clave de la agenda verde. La intención de socialistas y liberales ahora es no dar por hecho su apoyo a la alemana para otro mandato, pero lo tienen complicado dado que todos los sondeos apuntan a la victoria del Partido Popular Europeo e incluso líderes como Pedro Sánchez han anticipado su apoyo, que ya le brindó Macron en 2019.

El principal argumento que van a usar en su contra es el acercamiento del Partido Popular Europeo a la extrema derecha. De hecho, Von der Leyen no ha cerrado la puerta a llegar a entendimientos con esas fuerzas una vez que, a nivel europeo, su formación ha levantado el cordón sanitario. Las únicas condiciones que puso la alemana fueron que sean“ proeuropeos, pro-OTAN, pro-Ucrania” y que cumplan con el estado de derecho. Con esos mimbres, los populares mantienen la mano tendida, por ejemplo, a Giorgia Meloni.