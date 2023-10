Miles de personas se manifiestan en Madrid en apoyo al pueblo palestino

“Que viva la lucha del pueblo palestino”; “Estado sionista, Estado terrorista”; y “Palestina vencerá” han sido algunos de los cánticos entonados este lunes por la tarde en la Puerta del Sol de Madrid por un grupo de varios miles de personas que se han concentrado en apoyo a Palestina y que está sufriendo las represalias de Israel tras el ataque por sorpresa de Hamás el pasado sábado.

Entre los asistentes a la concentración se encontraba el diputado de Sumar y secretario general del PCE; Enrique Santiago; la diputada de Sumar Tesh Sidi (Más Madrid); las dirigentes de Podemos Isa Serra e Idoia Villanueva –también eurodiputada–; los eurodiputados de IU, Sira Rego –también portavoz federal de la organización– y Manu Pineda; además del dirigente de IU Carlos Sánchez Mato y el profesor y fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, entre otros.

Sidi, de origen saharaui, el sábado pasado ya afirmaba: “Con los pueblos y su derecho a la libre determinación. Hoy y siempre con palestina. Habrá mucha manipulación mediática, tweets de 24 horas, pero muchas sabemos que las y los palestinos son asesinados día y noche y nadie condena eso. Soy firme defensora de los derechos humanos, no he mirado hacia otro lado con ninguna ocupación, ni terremoto, ni guerra. La construcción de la paz parte de reconocer y condenar todas las atrocidades que se cometen contra la población civil. Por ello la comunidad internacional tiene que liderar con la misma contundencia todos los procesos, para que no se cometan estos crímenes contra la población civil, ahora contra población israelí pero durante décadas contra los Palestinos, convirtiendo a Gaza en una carcel a cielo abierto en un régimen de Apartheid. La respuesta de Israel será cruel, lo hemos visto todos estos años”.

La plaza de Sol de Madrid se llena de solidaridad con pueblo palestino

El diputado de Sumar y secretario general del PCE ha dicho, por su parte: “Los pueblos ocupados tienen legítimo derecho a resistir. Todos deben cumplir el Derecho Internacional Humanitario. Mostramos nuestra solidaridad con Palestina y reclamamos el alto el fuego con intervención de Naciones Unidas. Israel debe cesar la ocupación y permitir una paz justa y duradera. Palestina no está sola. Miles de personas nos manifestamos en todo el mundo para reclamar el fin de la violencia y de la ocupación israelí”.

"Todos los pueblos agredidos tienen derecho a defenderse, sea Palestina, el Sáhara o Ucrania".



"Todos los pueblos agredidos tienen derecho a defenderse, sea Palestina, el Sáhara o Ucrania".

“Israel no 'está en guerra”, decía la eurodiputada y responsable de Internacional de Podemos, Idoia Villanueva: “Israel lleva décadas vulnerando el derecho internacional, alimentando la violencia y los asentamientos ilegales, y sometiendo a la población palestina a un régimen de apartheid con total impunidad y ante la pasividad de la comunidad internacional. La Paz se construye sobre la justicia y la legalidad”.

Desde Madrid y en solidaridad con el pueblo palestino🇵🇸



Desde Madrid y en solidaridad con el pueblo palestino

“Pasé parte de mi infancia en Palestina. Somos parte de Jerusalén pero mis hermanos ahora no pueden entrar en Jerusalén. De pequeña, cuando cogía el bus, llegaba enseguida. Ahora mi familia tiene prohibida la entrada. Detesto la violencia. Soy una convencida de la Paz y de la palabra. Situar el conflicto palestino con lo ocurrido en los últimos días sin mirar hacia atrás, a los 75 años de apartheid, de limpieza étnica… es un error”, expresa Sira Rego, portavoz de IU y eurodiputada: “Es tomar partido por quienes apoyan e impiden que mi familia sufra la violencia de los colonos… Nadie más que nosotros deseamos un alto el fuego y tener una vida en paz. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo como acaban con nuestro pueblo. Pido a las instituciones internacionales que pongan todo su esfuerzo en detener este genocidio”.

Pasé parte de mi infancia en #Palestina.

Pasé parte de mi infancia en #Palestina.

Lo que se ve al fondo de esta foto es mi ciudad rodeada por el muro israelí que prevé eliminar parte de una escuela.

La convocatoria de este lunes había sido realizada por distintas organizaciones, entre ellas la Comunidad Hispanopalestina de Madrid, que ha asegurado que anunciarán más protestas contra Israel para los próximos días en sus redes sociales.