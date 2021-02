La olímpica Seiko Hashimoto releva a Mori al frente de Tokio 2020 tras su renuncia por unas declaraciones sexistas

La medallista olímpica Seiko Hashimoto, que hasta ahora ocupaba el cargo de ministra de los Juegos Olímpicos, ha sido designada como nueva presidenta del comité encargado de organizar Tokio 2020. Esto ocurre tras la renuncia de Yoshiro Mori, anterior presidente del comité y que tuvo que dejar el cargo por unas declaraciones en las que afirmaba, entre otras cosas, que celebrar reuniones con mujeres es muy complicado porque "hablan demasiado".

"De aquí a cinco meses los Juegos de Tokio van a celebrarse y tienen que ser seguros", ha dicho Hashimoto en la reunión en la que se ha aprobado su nombramiento, según recoge EFE. Además, considera esta una forma de "devolver lo que recibió" durante su etapa de deportista olímpica, en la que consiguió una medalla de bronce en la categoría de Patinaje de Velocidad sobre Hielo en los Juegos Olímpicos de invierno que se celebraron en Albertville en 1992.

A sus 56 años, se convierte en la segunda mujer que se pone al frente de un comité organizador de los Juegos Olímpicos. La primera fue Gianna Angelopoulos en la Olimpiada de Atenas 2004.

Yoshiro Mori anunció su dimisión tras la polémica desatada por sus comentarios machistas de la semana pasada durante una reunión de la cúpula del Comité. Afirmó que aumentar la cuota femenina en el Comité Olímpico haría necesario regular el turno de palabra en las reuniones: "Si no, no terminaríamos nunca"

"Mis declaraciones inapropiadas han causado mucho caos", admitió Mori, que volvió a expresar sus "profundas disculpas" al comité organizador y a la sociedad en su conjunto.

"Oí a alguien decir que si aumentamos el número de mujeres en la junta tenemos que regular el turno de palabra de algún modo o, si no, no terminaremos nunca", dijo Mori durante una junta del Comité Olímpico de Japón donde se discutía el aumento del número de mujeres miembros del 20 % al 40 %. Desde ese momento no cesaron las críticas provenientes de diversos sectores del mundo de la política y del deporte, tanto de dentro como de fuera de Japón, entre ellas las del Comité Olímpico Internacional, que tachó sus palabras de "absolutamente inapropiadas" y "en contradicción" con los principios de este organismo.

"Lo importante es que los Juegos se celebren como está previsto", subrayó Mori cuando presentó su renuncia al cargo. El que hasta ahora era máximo responsable de Tokio 2020 ha afirmado que su intención "no fue menospreciar a las mujeres" al hacer esas declaraciones: "He trabajado mucho para que las mujeres sean muy escuchadas, más que los hombres", ha dicho Mori, que también ha hablado de los "esfuerzos" que ha realizado durante su carrera para integrar a más mujeres en los movimientos olímpico y paralímpico.