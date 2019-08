Dos policías a caballo arrastrando con una cuerda a un hombre negro detenido: la criticada imagen que recuerda a la esclavitud en EEUU

Dos agentes del departamento de policía de Texas han protagonizado una imagen viral en las redes. Montados a caballo, ambos iban arrastrando con una cuerda a un hombre negro que había sido detenido, en una instantánea que muchos han señalado que "recuerda a la esclavitud".

This is just sickening and uncalled for.



This young black man was put on a leash while handcuffed between two mounted horses in Galveston, Texas.



This invokes painful imagery of slave catchers and runaway enslaved Africans. pic.twitter.com/ZHEmyCYbUE — zellie (@zellieimani) August 6, 2019

El sábado, dos agentes de policía en Galveston (Texas) arrestaron a Donald Neely, un hombre de 43 años acusado de robo. Según la policía, cuando se dio el aviso solo estaban disponibles dos agentes a caballo en zona. Los agentes debían esperar a que llegase un coche policial para transportar el detenido. Pero en lugar de esperar, los agentes identificados como P. Brosch y A. Smith, decidieron trasladar a Neely a una zona cercana en la que se concentraba más policía a caballo. Para ello, le esposaron por la espalda y le ataron con una cuerda, conduciéndole de esa manera calle abajo mientras caminaba detrás de los caballos de los oficiales.

Cuando una persona anónima vio la estampa, hizo una foto y la subió a Twitter, que en pocos minutos se hizo viral. Incluso Beto O'Rourke, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, se ha hecho eco de la imagen.

A black man, dragged with a rope by police officers on horses, in 2019. This moment demands accountability, justice, and honestly—because we need to call this out for what it is: racism at work. https://t.co/j4H8ZinfEP — Beto O'Rourke (@BetoORourke) August 6, 2019

Otro usuario grabó desde su coche a los dos agentes con el arrestado calle abajo. En el vídeo se ve a Neely con una capucha que le cubre la cabeza y unos segundos después uno de los oficiales se la retira.

Por su parte, el departamento de policía de Texas mandó este lunes por la mañana un comunicado en el que piden perdón por la actitud de los agentes y argumentan que "no lo hicieron con mala intención".

Asimismo han explicado que utilizan este tipo de arresto y transporte "cuando necesitan controlar una multitud aunque, en este caso, no lo han usado correctamente". Para que no se vuelva a repetir una imagen como esta, desde la Policía van a cambiar su política de arrestos a caballo para "evitar el uso de esta técnica". Añaden que desde el departamento "revisaremos toda la capacitación y los procedimientos a caballo para obtener métodos más apropiados".

Varias asociaciones han querido condenar este acto. El presidente de la filial de Houston de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), James Douglas ha declarado que el trato hacia Neely es irrespetuoso con la gente de color: "Esto es 2019 y no 1819", sentenció.

Good Afternoon NAACP Houston Branch Family,



The Branch has received numerous calls today from concerned citizens and local & national media outlets regarding Donald Neely, a 43-year-old Galveston man arrested and tied by police on horseback. pic.twitter.com/M3whRpZ5y5 — NAACP Houston (@NAACPHOU) August 6, 2019

El presidente de la Coalición por la Justicia de Galveston ha añadido sobre la polémica que "con el clima actual en el país odiaría ver, seis meses o tres años después, qué tipo de juicio harían estos mismos oficiales en un escenario peor".