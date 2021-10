La presidenta de la Comisión Europea responde al órdago de Polonia: "Iremos a los tribunales y condicionaremos los fondos"

La Comisión Europea responde al desafío polaco. La sentencia del Tribunal Constitucional de Polonia, que sacaba al país del ordenamiento jurídico comunitario, supone un punto de inflexión que merece una respuesta contundente. Así lo ha expresado este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo ante la atenta mirada del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki. "La sentencia pone en cuestión los valores europeos", ha dicho Von der Leyen: "Supone una amenaza a la independencia del poder judicial y hace que empeore la situación, como lo están confirmando el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La sentencia pone en tela de juicio los cimientos de la UE, la unidad y el orden jurídico europeo. Sólo un orden jurídico común ofrece certeza legal y confianza mutua, así como espacio para políticas comunes. Es la primera vez en la historia que un Tribunal Constitucional considera que los tratados son incompatibles con la Constitución nacional".

El primer ministro polaco, que este lunes ya envió una carta al resto de líderes de la UE alertando de que la UE corre el riesgo de "convertirse en un organismo centralizado sin control democrático", ha insistido en su tesis soberanista: "La UE no es un país, está formada por naciones soberanas". Y ha añadido: "El fallo del TC polaco ha generado un gran malentendido. Podría citar sentencias de otros países que confirman que los TC nacionales reconocen su derecho a controlar que el derecho comunitario se limita a donde puede utilizarse. Si queremos un super país europeo hace falta el beneplácito de sus miembros".

"Esto tiene consecuencias", ha dicho Von der Leyen: "Socava la independencia del poder judicial tal y como recoge el artículo 19 del Tratado e interpreta el TJUE. Sin tribunales independientes, la gente tiene menos protección y están en peligro sus derechos. Si el derecho europeo se aplica de forma distinta, los ciudadanos europeos ya no pueden confiar en tener los mismos derechos".

Von der Leyen, que ha empezado su intervención hablando del estado de excepción decretado en Polonia en 1981, ha recordado al primer ministro polaco que "al integrarse en la UE; los polacos depositaron su confianza en la UE, esperaban que la UE defendiera sus derechos. La Comisión Europea es la guardiana de los tratados y mi obligación es proteger los derechos. El Estado de Derecho es el pegamento que une nuestra unión. Esto lo suscribieron los 27 en tanto que países soberanos y pueblos libres".

"No podemos ni vamos a tolerar que se pongan en resigo los valores comunes", ha dicho la jefa del Ejecutivo comunitario: "La Comisión Europea va a actuar, vamos a llevar ante los tribunales la sentencia del TC polaco, tenemos el mecanismo de condicionalidad de los fondos europeos y el Estado de Derecho, y otros mecanismos financieros. ¿Cómo se pretende proteger los fondos europeos? En estos próximos años vamos a invertir miles de millones de euros con el Marco Financiero Plurianual y el NGEU, y debemos proteger el presupuesto europeo".

Von der Leyen, además, ha recordado otra herramienta, el artículo 7 del Tratado: "Es la herramienta más poderosa de los tratados, y debemos recurrir a él. El TC polaco que ha arrojado dudas sobre la validez de nuestros tratados, es el mismo tribunal que consideramos que no es independiente ni legítimo por el Artículo 7. Deploro estar en esta situación, siempre he defendido el diálogo. Es una situación que puede y debe resolverse".

"Polonia respeta los tratados", ha insistido el primer ministro polaco, "sólo ha dicho que una interpretación concreta no está de acuerdo. Según Luxemburgo, los jueces polacos estarían obligados a la primacía del derecho europeo, pero esto podría infringir la Constitución y el TC polaco, y que millones de sentencias podrían ponerse en tela de juicio. Esto infringiría la independencia y estabilidad de los tribunales. ¿No se dan cuenta? ¿Alguien quiere llevar la anarquía a Polonia? Polonia no es una provincia de la UE, no es lo que acordamos en los tratados".

Morawiecki ha acusado a las instituciones comunitarias de "alejarse de la idea de los padres fundadores; el déficit democrático cada vez es más importante. Cada vez con más frecuencia las decisiones se toman a puerta cerrada y suponen una amenaza a los Estados miembros. Vemos reinterpretaciones sin control y este proceso es tan grande que hay que detenerlo. Las competencias tienen sus límites, y hay que decirlo, y decimos no al centralismo europeo. Represento a un gobierno elegido en 2015 por mayoría, y fueron los polacos los que con gran frecuencia electoral hemos tenido el mayor mandato electoral. Polonia tiene una tradición democrática de muchos años, Polonia respeta las normas de la UE y espera el diálogo, pero hay que proponer cambios institucionales a través del diálogo y formar un TJUE compuesto por los jueces designados por los Estados miembros".

"Adecuarse a la UE"

"Mi país tuvo que cambiar sus leyes para cumplir con el tratado de Maastricht", ha dicho el presidente de los populares europeos en la Eurocámara, Manfred Weber: "Hay muchos que ya consideran que el TC polaco no es independiente. Quiero agradecer a Donald Tusk y a los cientos de miles de patriotas que salieron a la calle con la bandera polaca y la europea. Un verdadero patriota es un europeo convencido".

"Su país se acerca mucho a una salida [de la UE", ha dicho Weber, "y eso hay que evitarlo. Mire quiénes están o ha estado en su grupo, los tories que hablaban mal de los polacos, o la AfD alemana... Lo primero es que ponga orden su propia casa. Con su discurso hoy está azuzando la disputa en Europa, hace más débil Europa, su política ayuda a Vladímir Putin, a los rusos, a nuestros adversarios, que quieren una UE dividida. Aquí estamos abordando una cuestión de infracción por omisión contra la Comisión Europea, ¿pero no habría que plantearla también al Consejo Europeo, que lleva años con el artículo 7 abierto? Necesitamos un Consejo Europeo que lea la cartilla a todos los Estados que no respeten el Derecho de la Unión".

La presidenta de los socialistas europeos en la Eurocámara, Iratxe García: "Dice que no quiere un Polexit, mi grupo tampoco, pero en la UE quien manda es la ley, que es igual para todos. Y que garantiza la paz porque es justa, previsible y se cumple. Pide respeto a la diversidad, pero lo que hace posible que podamos decidir entre todos son unas reglas de juego que garantizan la igualdad. La mejor manera de ejercer la soberanía es compartiéndola, porque juntos somos más fuertes. Nos fiamos los unos de los otros, no nos obliga nadie a estar en la UE. Pero para compartir esa soberanía, hay unos principios básicos: el respeto a la libertad de prensa, la independencia judicial... Y Gobiernos como el suyo han emprendido un camino autoritario. Por eso su problema no es con la UE, es con la libertad. Le molestan las instituciones europeas porque se lo recuerdan".