Bolsonaro fulmina a su secretario de Cultura tras un discurso con citas de Goebbels, música de Wagner y guiños nazis

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha destituido este viernes al secretario nacional de Cultura, Roberto Alvim, en medio de la polémica generada por un discurso oficial en el que parafrasea a Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolf Hitler. "Comunico el cese de Roberto Alvim de la Secretaría de Cultura del Gobierno. Una declaración desafortunada, aunque se haya disculpado, volvió insostenible su permanencia", ha dicho el líder ultraconservador en Twitter.

Este jueves por la noche, la Secretaría de cultura de Brasil difundió en redes sociales un vídeo oficial en el que hasta ahora su responsable promociona un premio nacional de arte para ópera, teatro, pintura, escultura y literatura. Hasta aquí todo podría parecer normal, pero muchos usuarios empezaron a expresar su espanto por la puesta en escena y el discurso del secretario.

En la grabación, con la Cruz de Lorena a su izquierda, la bandera brasileña a su derecha y la foto de Bolsonaro de fondo, utiliza en el vídeo música de Richard Wagner, además de calcar una cita de Goebbels. A las críticas se han sumado también políticos, artistas y personalidades del país.

#PrêmioNacionaldasArtes | Marco histórico nas artes e na cultura brasileira! Com investimento de mais de R$ 20 milhões, o Prêmio Nacional das Artes vai apoiar projetos de sete categorias em todas as regiões do Brasil. Dê o play e confira! pic.twitter.com/dbbW4xuKpM — Secretaria Especial da Cultura (@CulturaGovBr) January 16, 2020

A lo largo del discurso, explica las que son, dice, algunas de las principales líneas del Gobierno de Bolsonaro para las políticas públicas: la patria, la familia, el "coraje del pueblo" y "su "profunda vinculación con Dios". Todo ello, para defender una idea nacionalista del arte brasileño. De fondo, se puede escuchar un fragmento de una pieza de la ópera Lohengrin, de Wagner. La música de este compositor alemán fue utilizada por el régimen nazi para su propaganda. De hecho, Lohengrin también forma parte de la banda sonora de El gran dictador, de Charles Chaplin.

"La cultura no puede quedarse ajena a las inmensas transformaciones intelectuales que estamos viviendo", afirma Alvim. Poco después, el secretario brasileño -cargo correspondiente al extinto ministro de Cultura- parafrasea a Goebbels: "El arte brasileño de la próxima década será heroico y será nacional, estará dotado de gran capacidad de implicación emocional y será también imperativo, profundamente comprometido con las aspiraciones urgentes de nuestro pueblo, o no será nada".

La cita original del ministro nazi aparece en la biografía escrita por Peter Longerich: "El arte alemán de la próxima década será heroico, será férreo-romántico, será real y completamente libre de sentimentalismo, será nacional con gran pathos y comprometido, o no será nada".

El vídeo oficial publicado en Twitter había recibido cientos de comentarios relacionados con la apariencia, el vocabulario y la música elegida, muchos de ellos expresando enfado e indignación. "¡Qué asco! ¡Asco de un gobierno que cita a Goebbels (...) ¡Este no es su país, es el nuestro! ¡Y un nazi como ese no pasará! ¡Qué vergüenza!", dice un usuario. "Parece fascismo. Suena a fascismo. Ordena las frases como el facismo. Quiere blanquear la realidad como el fascismo. ¿Será fascismo?", comenta otro.

Según informa Efe, el presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, había pedido la destitución de Alvim como secretario. "El secretario de Cultura pasó todos los límites. Es inaceptable. El Gobierno brasileño debería alejarlo urgente del cargo", sentencia Maia en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el Partido de los Trabajadores (PT), del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, ha destacado que el secretario ha traspasado "todos los límites" y ha copiado "trechos exactos del discurso del nazi Goebbels". "¿Cómo un brasileño, fruto de uno de los pueblos más mezclados del mundo, puede pasarse por nazi?", ha dicho el Partido de la Social Democracia (PSDB), de centroderecha.

También se ha pronunciado el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que ha destacado que "usar retórica nazi y discurso de Goebbels puede parecer patético, pero en realidad es peligroso y violento". "No normalicemos los absurdos de esa gentuza que hoy gobierna Brasil", ha señalado la formación, agregando que, en Alemania, "Alvim estaría preso".

Para salir al paso de las críticas, Alvim había publicado en Facebook una "aclaración" en la que asegura que las similitudes de su discurso con el de Goebbels es "una coincidencia retórica", y arremete contra la "izquierda" asegurando que lo que se está intentando es "desacreditar todo el premio nacional de las artes, que va a redefinir la cultura". "No he citado a nadie. Y el extracto habla de un arte heroico y profundamente vinculado a las aspiraciones del pueblo brasileño. No hay nada malo en ello", aseguraba.

Horas después, el presidente ha anunciado su destitución y ha expresado en otro tuit su "repudio a las ideologías totalitarias y genocidas, como el nazismo y el comunismo, así como a cualquier tipo de inferencia de las mismas". "También expresamos nuestro apoyo total y sin reservas a la comunidad judía, de la que somos amigos y compartimos muchos valores comunes", remata.

- Reitero nosso repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, como o nazismo e o comunismo, bem como qualquer tipo de ilação às mesmas. Manifestamos também nosso total e irrestrito apoio à comunidade judaica, da qual somos amigos e compartilhamos muitos valores em comum. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 17, 2020

Bolsonaro nombró a Alvim, un director de teatro que se declara abiertamente de derechas, como secretario nacional de la Cultura el pasado noviembre. Su llegada a la Secretaría causó críticas por parte del mundo de la cultura del país. El dramaturgo ha afirmado en repetidas ocasiones que los artistas brasileños "difaman violentamente" a Bolsonaro e incluso ha llegado a calificar a la icónica actriz Fernanda Montenegro de "mentirosa" y sórdida".