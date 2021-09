Los talibanes anuncian un Gobierno provisional sin mujeres ni otros grupos en Afganistán

Los talibanes han anunciado un gobierno provisional en Afganistán, dirigido por uno de sus fundadores. Entre los anuncios, no hay mujeres y sus miembros pertenecen todos a la milicia insurgente. El anuncio llega el mismo día en que cientos de afganos, muchos de ellos mujeres, se han manifestado en varias localidades del país.

El nuevo gabinete rinde homenaje a la vieja guardia del grupo, dando altos cargos a personalidades talibanes que dominaron la batalla de 20 años contra la coalición liderada por Estados Unidos y sus aliados del Gobierno afgano, recoge la agencia AP.

El mulá Mohammad Hassan Akhund se convierte en el nuevo presidente, con el mulá Abdul Ghani Baradar como su mano derecha y líder adjunto del consejo de ministros (es decir, vicepresidente), según ha revelado el principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, en una rueda de prensa en Kabul.

Abdul Ghani Baradar, quien lideró las negociaciones con EEUU, había sonado con fuerza como presidente de Afganistán, pero no ha sido así. Akhund es miembro de la cúpula dirigente de los talibanes desde hace dos décadas y uno de sus fundadores, pero el líder del Gobierno interino, aunque muy respetado internamente, es menos conocido que el resto de los ministros anunciados.

"Sabemos que el pueblo de nuestro país ha estado esperando un nuevo gobierno", ha dicho Zabihullah Mujahid. Todos los nombramientos son en funciones, ha dicho el portavoz, quien no ha dado detalles sobre el tiempo que estarán.

El ministro del Interior será Sirajuddin Haqqani, líder de la red Haqqani, fundada por su padre designada como organización terrorista por Estados Unidos. El mulá Mohammad Yaqoob, hijo del difunto líder supremo del movimiento, el mulá Omar, ha sido nombrado ministro de Defensa.

Los ministros anunciados por el portavoz pertenecen así a la jerarquía de la milicia insurgente y todos son mulás o figuras religiosas. En la lista no aparece ninguna mujer ni personas externas. Los talibanes habían prometido un Gobierno "inclusivo" con miembros ajenos al grupo para representar a toda la sociedad afgana, una exigencia de la comunidad internacional. Preguntado sobre por qué no se ha anunciado a ninguna mujer, Ahmadullah Wasiq, de la Comisión Cultural Talibán, ha dicho a la BBC que el gabinete aún no está terminado.

Los talibanes tomaron el control de casi todo Afganistán con la conquista de Kabul el pasado 15 de agosto, y desde entonces se esperaba el anuncio de quiénes serán los próximos dirigentes de un país grande, geográfica y étnicamente diverso. Habían remarcado que Afganistán "no será una democracia". Hasta ahora, no han dado indicios de que vayan a celebrar elecciones.

Según informa EFE, el principal portavoz de la milicia insurgente no ha dado detalles tampoco sobre cuál será el papel del líder supremo de los talibanes desde 2016, el mulá Hibatullah Akhundzada, quien es considerado, aunque aún no de manera oficial, el nuevo jefe supremo espiritual de Afganistán.

Jornada de protestas

Varias localidades de Afganistán han vivido este martes protestas en apoyo a la resistencia contra los talibanes que se han saldado con detenciones de manifestantes y periodistas y denuncias de agresiones por parte de los insurgentes.

Se trata de la mayor muestra de rechazo pública contra el grupo fundamentalista desde que sus combatientes tomaron el control de la gran mayoría del país al término de una rápida ofensiva durante la retirada final de las tropas estadounidenses y de la OTAN.

En Kabul, cientos de mujeres y hombres han salido a la calle con banderas y pancartas para reclamar "libertad" y mostrar su apoyo al Frente Nacional de Resistencia (NRF) en la provincia norteña de Panjshir, un día después de que los talibanes anunciaran la conquista de este último bastión opositor en el país.