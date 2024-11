Teresa Ribera apuesta por “reforzar los sistemas de alerta y protección” ante las catástrofes meteorológicas

Las primeras palabras de Teresa Ribera en su examen en el Parlamento Europeo han sido de “afecto y solidaridad” por las víctimas de la DANA en Valencia y de agradecimiento por la ayuda recibida en las labores de rescate y recuperación de la zona. Sin entrar en el tira y afloja de la política nacional, la aspirante a vicepresidenta de Competencia y Transición Justa y Limpia de la Comisión Europea ha defendido en su intervención inicial la necesidad de “reforzar los sistemas de alerta y protección” ante las catástrofes meteorológicas que, ha asegurado, que serán cada vez más habituales e intensas.

El PP había prometido un examen duro para la candidata de Pedro Sánchez y, de hecho, ha maniobrado para intentar convencer a sus colegas europeos para torpedear el aprobado de la socialista en la primera fase alegando la gestión de Ribera durante la DANA. Finalmente, los de Alberto Núñez Feijóo se han conformado con la decisión de posponer la evaluación de Ribera a raíz de un acuerdo alcanzado por el PPE, los socialdemócratas y los liberales para que el análisis de los seis vicepresidentes se hicieran al mismo tiempo para facilitar el intercambio de cromos y evitar el 'efecto dominó' que podría haber resultado del rechazo de algunos de los elegidos por Ursula Von der Leyen para su nueva cúpula comunitaria. Según los populares, esa decisión se tomará después de que comparezca en el Congreso la próxima semana.

Lo primero que ha escuchado Ribera ha sido, precisamente, un reproche de las filas conservadoras. El alemán Markus Ferber le ha recriminado que haya hecho las primeras reflexiones sobre la DANA en Valencia en el Parlamento Europeo y no en el Congreso de España. La vicepresidenta no ha entrado en el 'cuerpo a cuerpo' y ha contestado a la pregunta que le ha formulado sobre un caso de aceleración de energías renovables. Ha sido el portavoz socialista, el asturiano Jonás Fernández, el que ha respondido inmediatamente después: “Estoy de acuerdo con mi colega Ferber en que la política española debe ser tratada en el Parlamento español”.

Ribera sí ha contestado al portavoz de Vox, Jorge Buxadé, que ha usado su intervención para acusar a la vicepresidenta de haberse “escondido” en las últimas dos semanas y ha asegurado que, como ministra de Transición Ecológica, “es responsbale de la tragedia”. “Disponía de la información sobre cauces desbordados en tiempo real y no hizo nada”, le ha dicho el eurodiputado de la extrema derecha, que también ha cuestionado que no se hayan ejecutado planes, como la construcción de presas en la zona. Buxadé ha acabado diciendo que Ribera no debía estar sentada en el Parlamento Europeo sino en un “banquillo” y ha apelado al PPE, que forma parte de la coalición europea junto con socialistas y liberales. “ Hay dos opciones o estar del lado de Teresa Ribera o del lado de la vida de los españoles”, ha zanjado entre abucheos.

“No hay nada más peligroso que cuestionar o intentar minar la credibilidad de las instituciones que nos alertan. Este triste ejemplo que tenemos por delante es un ejemplo de lo que ocurre. Así que mi compromiso es reforzar los servicios públicos, la capacidad de observación, de anticipación y prevención de inundaciones, y acompañar a los europeos y gobiernos nacionales para que esto nos encuentre a todos preparados”, ha contestado Ribera, a quien han aplaudido las bancadas progresistas.

En la segunda réplica a Buxadé, le ha recordado que el Gobierno ha recuperado “esos proyectos” hidrográficos que ahora la derecha considera imprescindibles para haber evitado el desastre y que “muchos están licitados” dado que ha asegurado que en la crisis se cancelaron. “La falta de Presupuestos hace particularmente complicado invertir en servicios públicos, así como la voluntad de recortar impuestos”, ha agregado Ribera provocando un rumor en la sala: “Europa debe permanecer comprometida porque desgraciadamente la aparición de estos fenómenos va a ser recurrente”. “Necesitamos reforzar nuestra preparación y las alertas y generar las alertas para que la gente pueda estar protegida”, se ha limitado a añadir Ribera, que no ha entrado en el reparto de culpas sobre la gestión de la DANA.

SEGUIMOS AMPLIANDO ESTA INFORMACIÓN