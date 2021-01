Los primeros decretos de Joe Biden para deshacer las decisiones de Trump sobre Irán, el coronavirus y la crisis climática

Joe Biden firmará en sus primeros días en el cargo una serie de decretos para intentar deshacer las políticas que considera más dañinas de Donald Trump, a quien el demócrata sustituye como presidente este miércoles.

Biden, de 78 años, ya ha presentado sus planes de presentar un proyecto de ley de inmigración en un Congreso en el que los demócratas tienen ahora la mayoría, así como un paquete de estímulos y ayudas para afrontar la COVID-19.

El pasado viernes dijo que reorganizará la distribución de vacunas contra la COVID-19, que ha estado marcada por el caos durante la Administración Trump.

Biden planea hacer que Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París sobre el cambio climático y al acuerdo nuclear con Irán; anular los vetos de viaje impuestos por Trump contra algunos países de mayoría musulmana; restringir los desalojos y ejecuciones hipotecarias durante la pandemia; y obligar a llevar mascarilla en todos los edificios del Gobierno federal.

"Estas acciones cambiarán la evolución de la COVID-19, harán frente al cambio climático, promoverán la igualdad racial, apoyarán a otras comunidades desatendidas, y reconstruirán nuestra economía de manera que se fortalezca la columna vertebral de este país: los hombres y mujeres trabajadores que construyeron nuestra nación”, dijo el sábado en un comunicado Ron Klain, el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca. “Los objetivos políticos de estas acciones ejecutivas son audaces pero una cosa debe quedar clara: la base legal que las respalda está bien fundamentada y representa la recuperación del papel constitucional y apropiado del presidente".

El comunicado no decía nada sobre la reincorporación a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en ocasiones anteriores se había mencionado como prioritaria. Klain dijo que los decretos siguientes se ocuparían de "la igualdad y del apoyo a las comunidades negras". También dijo que abordarán una reforma de la justicia penal, la mejora del acceso a la atención sanitaria y otras prioridades.

Asimismo, Reuters ha informado este lunes, citando a una fuente familiarizada con el asunto, que la Administración Biden planea suspender los permisos de la ampliación del oleoducto de Keystone, criticado por su impacto ambiental, en su primera semana después de asumir las riendas del Ejecutivo.

"Todos los presidentes que recordamos lidiaron con una crisis"

Trump deja el cargo con dos impeachments, el segundo de ellos por incitar un ataque al Capitolio de EEUU que dejó cinco muertos. La pandemia del coronavirus está fuera de control, con cerca de 400.000 fallecidos y 24 millones de casos desde el inicio de la crisis. Según la Universidad Johns Hopkins, solo el sábado hubo casi 3.300 muertes más. La economía se ha desplomado y el aumento del desempleo ha sido vertiginoso.

Según la historiadora Doris Kearns Goodwin, biógrafa de los presidentes Franklin Roosevelt y Abraham Lincoln, el desafío que afronta Biden es “enorme”.

"La historia ha demostrado que, cuando hay crisis como esta, se abre una oportunidad para que los líderes utilicen recursos del Gobierno federal", dice a The Washington Post. “Todos los presidentes que perduran en nuestro recuerdo tuvieron que lidiar con una crisis. La pregunta, cuando se les da esa oportunidad, es: ¿están preparados para el momento?".

Cómo puede afectar el segundo impeachment de Trump

Biden disfrutará de una mayoría demócrata en las dos cámaras del Congreso, con mayoría en la Cámara de Representantes y con el voto decisivo de Kamala Harris, como vicepresidenta, en un Senado donde habrá 50 senadores de cada partido. Pero el trabajo del Senado, incluyendo la confirmación de los nombramientos del gabinete de Biden, estará pronto copado por el juicio político contra Trump.

"Es importante que el Senado cumpla con su deber constitucional, pero también que cumpla con su deber constitucional de avanzar en estos nombramientos, en la acción urgente que el país necesita”, dijo Klain este domingo en el programa State of the Union, de la cadena CNN.

"La última vez que el presidente Trump fue juzgado, el Senado pudo celebrar las audiencias de confirmación de los nombramientos durante la mañana y ocuparse así de otros asuntos”, dijo también. “Espero que los líderes del Senado, de una manera bipartidista, encuentren la manera de avanzar en todas sus responsabilidades. Este juicio político es una de ellas, pero formar el equipo de gobierno y conseguir que se actúe contra el coronavirus también es su responsabilidad".

Si Trump es condenado, podrían prohibirle que vuelva a presentarse a las elecciones. Diez republicanos de la Cámara de Representantes votaron a favor del impeachment tras el asalto al Capitolio, convirtiendo así el segundo proceso de impugnación de Trump en el más bipartidista de la historia.

Hay altos cargos del partido muy interesados en que avance el proceso, pero una clara mayoría de los votantes republicanos apoya a Trump y respalda su discurso infundado de que les arrebataron las elecciones con un fraude electoral. En el Congreso, un total de 147 republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado objetaron los resultados del colegio electoral.

Biden ha hecho llamamientos a la unidad y se ha comprometido a hacer valer su experiencia en el Congreso (ha sido senador durante 36 años) para tender la mano a la oposición.

Pero, en un artículo publicado este domingo en The Guardian, el exsecretario de Trabajo de EEUU Robert Reich pidió al nuevo presidente que tome medidas radicales, antes de buscar un apoyo republicano significativo. "Sigo escuchando que Joe Biden va a gobernar desde el 'centro’. Dicen que no tiene elección porque su mayoría en el Congreso es muy ajustada y porque el partido republicano se ha desplazado hacia la derecha”, escribe Reich.

"Tonterías. He servido a varios presidentes demócratas que han necesitado votos republicanos para lo que han querido hacer. Pero los republicanos que ahora están en el Congreso no se parecen a los que he tratado. La mayoría de los republicanos de hoy en día vive en un universo paralelo. No hay un 'centro' entre el mundo basado en la realidad y el de ellos", dice.

James Clyburn, aliado clave de Biden y una de las principales voces afroamericanas en el Congreso, dijo a The Washington Post que le había recordado al presidente electo el poder de las órdenes ejecutivas, usado por Harry Truman para terminar con la segregación en el Ejército y por Lincoln para comenzar el fin de la esclavitud.

La nueva portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, tiene prevista una rueda de prensa este miércoles, día de la toma de posesión de Biden y cuatro años después de que Sean Spicer iniciara la presidencia de Trump defendiendo con vehemencia una mentira sobre el tamaño de la multitud que acudió al discurso inaugural del republicano (insistió en que había sido récord aunque las fotografías y las cifras mostraban de manera contundente que no era así).

Biden hablará y jurará el cargo con unas gigantescas medidas de seguridad y la ciudad de Washington bloqueada por el temor a nuevos ataques que se ha generado tras los disturbios en el Capitolio.

Clyburn insta a Biden a que “exponga su visión e invite a la gente a unirse”. "Pero no se unen a ti, utiliza la autoridad que tengas".

Traducido por Francisco de Zárate