Quiénes son los 10 republicanos que han votado a favor del impeachment contra Trump

Diez congresistas republicanos votaron este miércoles a favor del impeachment a Donald Trump por el asalto al Capitolio, convirtiéndolo en el impeachment presidencial con mayor apoyo bipartidista de la historia de EEUU.

La ruptura con el presidente contrasta considerablemente con el apoyo unánime a Trump de los republicanos de la Cámara de Representantes cuando los demócratas iniciaron el primer impeachment en 2019.

Todos los demócratas que votaron apoyaron el impeachment, mientras que 197 republicanos votaron en contra. Los votos republicanos hicieron que fuera un momento histórico. En comparación, cinco demócratas votaron para destituir a Bill Clinton en 1998.

Queda por ver cómo acctuará el Senado en el segundo juicio político contra Trump. Para condenar a un presidente se requieren dos tercios de los 100 senadores, lo que significa que 17 republicanos tendrían que unirse a los demócratas para emitir un veredicto de culpabilidad.

Hasta ahora sólo un pequeño número de senadores republicanos han indicado que están dispuestos a condenar al presidente en un juicio en el Senado, el cual está previsto que comience tras la toma de posesión de Biden. Mitch McConnell, el republicano de mayor rango en el Senado, indicó a sus colegas que no tiene decidido cómo votará.

Estos son los republicanos que han votado a favor del impeachment en la Cámara de Representantes:

Liz Cheney

Cheney es la tercera republicana de mayor rango en la Cámara y la de mayor rango del partido que votó en contra de los esfuerzos por impugnar los resultados electorales. Es hija del exvicepresidente republicano Dick Cheney y es una estrella en ascenso dentro del partido.

En una declaración publicada el martes, Cheney dijo: "Nunca ha habido una traición mayor por parte de un presidente de los Estados Unidos a su cargo y a su juramento a la Constitución".

Anthony González

González es un republicano de Ohio. En su declaración, González acusó a Trump de haber "abandonado su puesto" en medio de la violencia en el Capitolio.

González argumentó que la falta de acción del presidente puso en peligro a los presentes en el Capitolio y describió las acciones del presidente como "amenazas fundamentales" a la democracia estadounidense.

"Cuando considero el alcance de los eventos que llevaron al 6 de enero, incluyendo la falta de respuesta del presidente mientras el Capitolio de los Estados Unidos estaba siendo atacado, me veo obligado a apoyar el impeachment", escribió en Twitter.

Peter Meijer

Meijer, congresista por Grand Rapids, Michigan, dijo que votaba triste a favor del impeachment. "El presidente traicionó su juramento al tratar de socavar nuestro proceso constitucional y es responsable de incitar los violentos actos de insurrección de la semana pasada", dijo en una declaración.

Dan Newhouse

Newhouse, del estado de Washington, anunció su intención de votar por el impeachment en la Cámara de Representantes durante el debate del miércoles, recibiendo el aplauso de aproximadamente un veintena de demócratas que había en la sala. "No hay excusa para las acciones del Presidente Trump", dijo.

Adam Kinzinger

Kinzinger, veterano de la Fuerza Aérea que se ha convertido en un importante crítico de Trump, dijo que no tenía dudas de que Trump "rompió su juramento e incitó esta insurrección". Trump "utilizó su posición en el poder ejecutivo" para atacar al poder legislativo, dijo Kinzinger, que está en su sexto mandato representando a la parte norte de Illinois.

John Katko

Katko, de Nueva York, fue el primer miembro republicano de la Cámara de Representantes en decir que votaría por el impeachment. El exfiscal federal dijo en una declaración el martes que no había tomado la decisión a la ligera, añadiendo: "Permitir que el presidente de Estados Unidos incite este ataque sin consecuencias es una amenaza directa al futuro de nuestra democracia. No puedo quedarme sentado sin tomar medidas".

Fred Upton

Upton, de Michigan, dijo en noviembre que Trump no había mostrado ninguna prueba de que su derrota electoral era el resultado de un fraude generalizado.

Upton dijo que hubiera preferido una destitución partidista en lugar del impeachment, pero que la negativa de Trump a asumir la responsabilidad de los disturbios no le dejaba otra opción. "El Congreso debe pedirle cuentas al presidente Trump y enviar un mensaje claro", dijo.

Jaime Herrera Beutler

Herrera Beutler es una moderado del estado de Washington. En una declaración, dijo que las ofensas del presidente eran "incriminables en base a la evidencia indiscutible que existe".

Herrera Beutler, que está en su sexto mandato, dijo que aunque muchos legisladores temen a Trump, "la verdad libera del miedo". "Mi voto a favor del impeachment de un presidente en ejercicio no es una decisión basada en el miedo", dijo. "No estoy eligiendo un bando. Estoy eligiendo la verdad".

Tom Rice

Rice puede haber sido el voto más sorprendente. Su distrito costero de Carolina del Sur apoyó firmemente a Trump en las elecciones y la semana pasada votó para oponerse a la certificación de los votos electorales en Arizona y Pensilvania.

"He apoyado a este presidente en las buenas y en las malas durante cuatro años. He hecho campaña por él y he votado por él dos veces. Pero este fracaso total es inexcusable", dijo Rice en una declaración después de la votación. Rice dijo que estaba decepcionado de que Trump no haya mostrado remordimiento por los disturbios ni se haya dirigido a la nación para pedirle calma.

David Valadao

En noviembre, Valadao recuperó su antiguo escaño en California de manos demócratas. En una declaración publicada en Twitter, Valadao dijo que Trump "fue, sin duda, una fuerza impulsora en los catastróficos acontecimientos que tuvieron lugar el 6 de enero al alentar a las masas de alborotadores a incitar a la violencia contra los funcionarios electos, los miembros del personal y nuestra democracia representativa en su conjunto".

Traducido por Javier Biosca