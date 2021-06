El discurso de graduación de la estudiante que se saltó el guion para criticar la nueva ley contra el aborto en Texas

La estudiante con mejor expediente académico de un instituto de Texas se salió del guion durante su discurso de graduación y criticó la práctica prohibición del aborto en el estado en un discurso ampliamente compartido en redes sociales.

Los administradores de la escuela habían dado el visto bueno al discurso preescrito de Paxton Smith sobre cómo la televisión y los medios de comunicación han moldeado su visión del mundo, pero cuando llegó el momento de dirigirse a la clase de graduados del instituto de secundaria de Lake Highlands, Paxton cambió de rumbo.

"A la luz de los recientes acontecimientos, me parece mal hablar de otra cosa que no sea lo que actualmente me afecta a mí y a millones de mujeres en este estado", dijo con voz temblorosa al comenzar. "A partir de septiembre, se prohibirá el aborto después de las seis semanas de embarazo, independientemente de que el embarazo sea resultado de una violación o un incesto".

En mayo, el gobernador del estado, Greg Abbott, firmó la "ley del latido", una prohibición casi total del aborto que impide el procedimiento a partir de las seis semanas, cuando la mayoría de las personas ni siquiera saben que están embarazadas. La prohibición extrema también permite a los ciudadanos privados demandar a cualquier proveedor de abortos o a cualquiera que "ayude y promueva" un aborto que viole la restricción, abriendo las puertas al acoso y a las demandas.

La ley no hace ninguna excepción en caso de violación o incesto y sus defensores afirman que, en efecto, hará imposible el acceso de las mujeres a la atención del aborto en el estado.

"Tengo sueños, esperanzas y ambiciones", dijo Smith. "Todas las chicas de aquí los tienen. Hemos pasado toda nuestra vida trabajando por nuestro futuro, y sin nuestro consentimiento o aportación, nos han quitado el control sobre nuestro futuro." "Me aterra pensar que si me fallan los anticonceptivos, que si me violan, entonces mis esperanzas, esfuerzos y sueños para mí misma ya no serán relevantes", añadió. "Espero que podáis sentir lo desgarrador que es, lo deshumanizante que es, que te quiten la autonomía sobre tu propio cuerpo".

El discurso tiene miles de reproducciones en TikTok y ha llamado la atención de destacadas figuras políticas. Hillary Clinton, candidata a la presidencia en 2016 y activista desde hace tiempo por los derechos de las mujeres, tuiteó: "Esto requirió agallas. Gracias por no quedarte callada, Paxton".

This took guts. Thank you for not staying silent, Paxton. https://t.co/DlwEgmMRGN — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 2 de junio de 2021

El excongresista demócrata por Texas Beto O'Rourke agradeció a Smith "por tener el valor de tus convicciones e inspirar a Texas con tu negativa a aceptar la injusticia como precio de la participación en la vida cívica".

Smith declaró a la revista D Magazine que la fama viral se había sentido "personalmente extraña", aunque se alegró de que los temas que planteó recibieran atención. También instó a la gente a votar, "y a seguir participando en las elecciones locales, porque estas tienen más poder del que creo que los medios de comunicación les conceden".

Traducido por Lara Lema