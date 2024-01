Un nuevo Trump contra Biden es cada vez más probable pero Haley no tira la toalla: claves de las primarias en New Hampshire

Las primarias de New Hampshire son conocidas por su imprevisibilidad y por la independencia de unos votantes no afiliados a ninguna corriente de pensamiento. Sin embargo, el resultado que produjeron este martes es de lo más familiar: Donald Trump contra Joe Biden.

Tras meses de intensa campaña en el estado, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley quedó segunda. Con una ventaja de dos dígitos sobre su principal contricante, Trump ha obtenido su segunda victoria decisiva tras el caucus republicano de Iowa de la semana pasada.

En la primaria demócrata en este estado, el nombre de Joe Biden no figuraba en la papeleta porque el Comité Nacional Demócrata (DNC, por las siglas en inglés del órgano de gobierno del Partido Demócrata) había decidido que comenzaría a celebrar primarias a principios de febrero y con Carolina del Sur. Pero New Hampshire tomó la decisión de celebrar las primarias demócratas de todos modos y Biden ganó ampliamente como candidato por escrito [práctica electoral en la que el votante escribe a mano el nombre de su candidato cuando no figura en la papeleta], aunque el DNC ya ha dicho que no se concederán delegados a partir del resultado de la primaria.

Las dinámicas de las primarias en New Hampshire, la segunda votación de la temporada electoral 2024, arrojan varias reflexiones a tener en cuenta de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

1. El voto de los independientes no logró derrocar a Trump, pero sigue siendo motivo de intranquilidad para el republicano

New Hampshire es conocido por la importancia de sus votantes independientes, que representan el 40% del electorado. Un grupo que en elecciones anteriores ha sido decisivo para que muchos candidatos presidenciales llegaran a lo más alto o, como mínimo, siguieran teniendo posibilidades. Haley confiaba en que su mensaje de moderación y de presentarse como una cara joven y más fresca, el antídoto contra Trump y contra Biden, resonaría entre los votantes independientes de tendencia republicana.

Esos votantes no fueron capaces de auparla hasta la victoria, pero el apoyo que dieron a Haley podría ser un problema para Trump en el futuro. De acuerdo con una encuesta a pie de urna que hizo la cadena NBC News, un 73% de los votantes que en las primarias republicanas se describieron a sí mismos como moderados votó por Haley.

Si Trump quiere derrotar a Biden en noviembre, tendrá que convencer a algunos de esos republicanos moderados para que voten por él. A juzgar por el buen resultado que Haley obtuvo entre ellos, al expresidente le queda trabajo por delante para ganarse su apoyo.

2. Haley se mantiene firme pese a dos derrotas contundentes

A pesar de su tercer puesto en Iowa y de una derrota de dos dígitos en New Hampshire, Haley insiste en seguir adelante con las primarias republicanas. En la noche del martes y ante los simpatizantes de New Hampshire expresó su optimismo sobre Carolina del Sur, su estado natal, que celebrará las primarias republicanas el 24 de febrero. “Aun falta mucho para que termine esta carrera, por delante quedan docenas de estados y el siguiente es mi hermoso estado de Carolina del Sur”, dijo

Pero en Carolina del Sur las encuestas muestran a Haley muy por detrás de Trump, por lo que sigue sin estar claro de que manera su estado podría dar un vuelco a la que viene siendo la dinámica fundamental de las primarias republicanas.

3. Biden evitó un resultado vergonzoso (con ayuda de sus fieles y de sus portavoces de campaña)

Las extrañas circunstancias de las primarias demócratas hicieron que el nombre de Biden no figurara en la papeleta. Sí salía el de los candidatos demócratas Dean Phillips y Marianne Williamson. El temor era que la decisión de Biden de no presentarse en New Hampshire abriera el camino a candidatos como Phillips, que intenta parecer más elegible que el actual presidente.

Biden terminó logrando la victoria gracias a la campaña que sus simpatizantes más fieles hicieron para que los votantes escribieran su nombre a mano en la papeleta. También le ayudaron sus portavoces de campaña, como el congresista por California Ro Khanna, que viajó hasta New Hampshire el fin de semana.

4. Tanto los republicanos como los demócratas parecen estar concentrándose ya en las presidenciales de noviembre

New Hampshire es otra prueba de que las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 van a ser, en efecto, una repetición de la pelea Biden contra Trump. En los dos partidos políticos hubo indicaciones el martes de que ya están pensando en lo que viene despueś de las primarias.

“Mientras trabajamos para noviembre de 2024, una cosa está cada vez más clara”, dijo el martes la jefa de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez. “Donald Trump está encaminándose directamente hacia un enfrentamiento en las elecciones generales con la única persona que le ha vencido en las urnas: Joe Biden”.

En el lado republicano son cada vez más los legisladores alineados detrás de Trump. Los aliados del expresidente piden a Haley que se retire de las primarias para que el partido pueda concentrarse en ganar a Biden en noviembre. “Es hora de unidad, es hora de darle la pelea a los demócratas, y para Nikki Haley es hora de retirarse”, dijo el martes Taylor Budowich, director ejecutivo del Super PAC Make America Great Again Inc, que financia la campaña de Trump.

5. En New Hampshire la mentira de Trump sobre las elecciones no ha calado tanto como en Iowa

Durante el caucus republicano de Iowa, una clara mayoría de votantes dijo creer que Trump había ganado las elecciones presidenciales de 2020 (a pesar de que todas las pruebas sostienen la legitimidad de la victoria de Biden). En New Hampshire, tanto los primeros sondeos a pie de urna como las entrevistas mostraron una división entre los republicanos que creen en las mentiras sobre el fraude electoral generalizado y los que no.

“Tengo que decir que lo del 6 de enero fue absolutamente repugnante para mí”, dijo el martes a The Guardian Patricia Hemenway, votante de Haley.

No obstante, Trump volvió a apoyarse en la gran mentira durante su discurso de victoria este martes. “Ganamos en 2016, y si se acuerdan de verdad, si quieren jugar limpio, también ganamos en 2020, por más”, dijo. “Lo hicimos mucho mejor en 2020 que en 2016”.

