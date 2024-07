¿Y si no fuera Kamala Harris? Otros cinco posibles candidatos demócratas para sustituir a Biden

La actuación de Joe Biden en el debate con Donald Trump el mes pasado fue el peor momento para el presidente estadounidense: marcó el principio del fin de su intento de reelección. Trump fue nominado formalmente por los republicanos en la convención del partido, celebrada en Milwaukee, la semana pasada, y ahora Biden estará fuera de la carrera.

¿Quién encabezará ahora la candidatura demócrata contra Trump?

Biden ganó las primarias demócratas a principios de año, pero no se habría convertido oficialmente en el candidato del partido a la presidencia hasta ser respaldado en la convención nacional demócrata de 2024 en Chicago, que se celebra del 19 al 22 de agosto. Y todo se ha venido abajo un mes antes.

No había ningún mecanismo formal para sustituirle como nominado, y tal movimiento habría sido la primera vez que un partido político estadounidense lo hubiera intentado en los tiempos modernos. Con la renuncia de Biden por voluntad propia, se espera que el proceso de elección de su sustituto sea más sencillo. Pero no será tan fácil y el camino inmediato no está claro.

Este domingo por la tarde, Biden siguió su anuncio –que se quedaba en la Casa Blanca como presidente pero se apartaba de su campaña de reelección– diciendo que ahora apoya a su vicepresidenta, Kamala Harris, para que se convierta en la candidata demócrata a la presidencia.

Es la primera vicepresidenta estadounidense y se convertiría en la primera presidenta de Estados Unidos si es nominada oficialmente por el partido en su convención y vence a Trump en noviembre. Poco después de Biden, Bill y Hillary Clinton también respaldaron a Harris para el primer puesto, emitiendo una declaración.

Hillary Clinton estuvo a punto de convertirse en la primera mujer en ser presidenta de EEUU, tratando de romper lo que ella llamó “el techo de cristal más duro y alto” y fue la primera mujer candidata de cualquiera de los dos grandes partidos de la historia.

Pero en 2016 no pudo ganar para los demócratas ni para las mujeres, ya que Trump se llevó una sorprendente victoria para los republicanos.

El respaldo de Biden a Harris tendrá peso entre los delegados de la convención, pero no es vinculante.

Se suponía que la convención de Chicago iba a ser un evento muy coreografiado, una formalidad, para la candidatura Biden-Harris. Ahora todo está en el aire.

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, dijo en un comunicado que el partido “emprenderá un proceso transparente y ordenado” para seleccionar “un candidato que pueda derrotar a Donald Trump en noviembre”.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama, por su parte pidió este domingo al Partido Demócrata nominar a un “candidato extraordinario” para las elecciones de noviembre, en un comunicado en el que evitó respaldar a la vicepresidenta, Kamala Harris, como futura candidata.

“En los próximos días navegaremos por aguas desconocidas, pero tengo una enorme confianza en que los líderes de nuestro partido serán capaces de crear un proceso del que surja un candidato extraordinario”, afirmó Obama.

El expresidente participó en varios eventos de recaudación de fondos para la campaña de Biden y de Harris, pero durante las últimas semanas varias filtraciones lo señalaban como uno de los operadores que estaban intentado que el líder demócrata tirara la toalla.

En el comunicado de este domingo, Obama dijo que la renuncia de Biden es un testimonio “del amor por su país” que tiene el presidente y “un ejemplo histórico de un servidor público que antepone los intereses del pueblo estadounidense a los suyos propios”.

Entonces, ¿quiénes son los candidatos más probables para encabezar la candidatura demócrata a la Casa Blanca en noviembre?

Gavin Newsom

El gobernador de California, de 56 años, estuvo en la sala de prensa tras el primer debate presidencial de las elecciones de 2024, desmintiendo cualquier alternativa a Biden como candidato, diciendo que eran “especulaciones sin sentido”. El año pasado mantuvo un debate en horario de máxima audiencia con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que podría ser un duelo presidencial del futuro, y se ha empeñado en apoyar a los demócratas en las elecciones fuera de su estado natal, lo que parecía, a veces, una campaña en la sombra para la Casa Blanca. Ahora será examinado de cerca como candidato a la nominación..

JB Pritzker

El gobernador de Illinois, de 59 años, sería uno de los elegidos más ricos posibles. Puede hacer valer sus credenciales de haber blindado el derecho al aborto en Illinois y declararlo un “estado santuario” para las mujeres que buscan abortar. También ha sido firme en el control de armas y en la legalización de la marihuana recreativa.

Gretchen Whitmer

La gobernadora de Michigan, de 52 años, estaba en la lista corta para la elección de vicepresidente de Biden en 2020, y un buen resultado en las elecciones intermedias del Partido Demócrata se atribuyó en parte a su gestión. Ha estado a favor de leyes de armas más estrictas, derogar las prohibiciones del aborto y respaldar la educación preescolar universal.

Sherrod Brown

De 71 años, sería el mayor de los elegidos alternativos, pero aún es siete años más joven que Trump. Se consideró una sorpresa que no tuviera inclinación por la nominación demócrata para 2020, y en ese momento dijo que permanecer como senador de Ohio era “el mejor lugar para mí para luchar” en nombre de los trabajadores. Voz fuerte en materia de derechos y protecciones laborales, también ha hablado defendiendo la fecundación in vitro y el aborto.

Dean Phillips

Candidato durante las primarias demócratas a principios de este año, obtuvo algunos apoyos pero no logró atraer al partido en general, no ganó ninguna contienda, por lo que es poco probable que sea un factor ahora que Biden ha dicho que renunciará y ha respaldado a Harris.