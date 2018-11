Un hombre mata a doce personas en un tiroteo en un bar de California

Un hombre ha matado a 12 personas en un tiroteo en un bar de la localidad californiana de Thousand Oaks.

El autor del tiroteo, del que se desconoce la identidad, también fue encontrado muerto en el interior del bar Borderline, donde comenzó el incidente en torno a las 23.20 hora local del miércoles (7.20 GMT).

Al menos otras 12 personas resultaron heridas, informó a los medios Geoff Dean, el sheriff del condado de Ventura, donde se encuentra el local, y añadió que su "número dos" es uno de los fallecidos.

El Departamento de Bomberos de Ventura alertó inicialmente del tiroteo en el local, donde se encontraban decenas de personas, con "múltiples heridos".

"Por favor, aléjense del área. Incidente de seguridad en activo. Se informa de múltiples heridos. Los detalles aún se desconocen", indicaron los bomberos en Twitter tras el incidente.

