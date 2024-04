Tiene 19 años y es el concejal más joven de La Rioja: “Cuando voté por primera vez, ya formaba parte de una lista electoral”

Tiene 19 años y ya es concejal en un ayuntamiento riojano, de hecho es el concejal más joven de toda La Rioja y confiesa que el gusanillo de la política le picó a los 16. “Con 16 años ya mostraba interés por la política, estaba al tanto la actualidad, comencé a asistir a mítines, me interesaban los debates electorales y de hecho mis amistades me preguntaban por cuestiones de la actualidad porque sabían que me gustaba contrastar la información”. Su nombre es Carlos Cerván.

Las de 2023 fueron las primeras elecciones en las que Cerván pudo votar, unas elecciones especiales porque “además de ser la primera vez que votaba, una de las listas electorales incluía mi nombre”. Una decisión, dar un paso adelante y trabajar por su pueblo, en la que se ha visto arropado por familia y amistades. “En mi familia más directa no hay tradición política, nadie ha ocupado un cargo político como yo ahora, pero siempre he contado con el apoyo de los míos. Sí que es cierto que cuando les planteé la posibilidad de entrar a formar parte de una lista electoral me dijeron que me lo pensara porque el compromiso era importante”. Se comprometió, y hasta la fecha no se arrepiente. “Estoy contento de poder trabajar por mi pueblo y con un equipo como el que tengo en el ayuntamiento en el que me siento muy arropado”.

Compagina su faceta política con sus estudios

Carlos Cerván considera que ser el concejal más joven de La Rioja puede servir a otros de referente. “Pese al concepto que mucha gente tiene hoy en día de la juventud, hay muchos jóvenes despiertos que quieren hacer cosas y mejorar sociedad actual”. Y de hecho es eso lo que él se propone. “Vengo para aportar mi granito de arena, mi punto de vista, el punto de vista de juventud al día a día del equipo de Gobierno de mi pueblo”. En su cabeza, un buen número de proyectos “para la juventud de Lardero como la puesta en marcha de un campamento de inmersión lingüística en un municipio en el que ya viven más de 11.500 personas, muchas de ellas jóvenes”.

En tan sólo un año mi vida ha cambiado mucho, de ser un mero estudiante a formar parte de un equipo de gobierno

Carlos Cerván compagina su faceta política y su trabajo en el Ayuntamiento con sus estudios, un grado superior de Administración y Finanzas que comenzará en septiembre. “Ahora mismo estoy centrado en el trabajo en el Ayuntamiento de Lardero”, un día a día en el que también rasca tiempo para sus amistades. A sus 19 años, Cerván no tiene organizado su futuro. “En tan sólo un año mi vida ha cambiado mucho, de ser un mero estudiante a formar parte de un equipo de gobierno así que no me atrevo a decir dónde me veo dentro de unos años”. Lo que sí tiene claro es que le gustaría poner en práctica sus conocimientos una vez finalizados sus estudios. “Me apasiona la política, pero no me veo dedicándome a esto toda la vida, quiero trabajar en una empresa, quizás emprender... lo que no significa que abandone la política porque siempre formará parte de mi vida de una forma u otra”.

Cerván es concejal en el Ayuntamiento de Lardero por el Partido Popular. Una formación política que confiesa le sedujo a los 16 años. “Es el partido político que más me representa porque mis ideales coinciden con los ideales que defiende este partido”. A los 18 años decidió dar un paso adelante y afiliarse para “echar una mano”. Un echar una mano que se convirtió en formar parte de una lista electoral. “Me lo propusieron y no dudé, quería trabajar por mi pueblo y hacer cosas por la juventud de Lardero”. Y en eso está, al menos hasta las próximas elecciones municipales.