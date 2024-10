Alberto Ruffoni gana la final mundial de la Spanish Wine Master en el marco del centenario de Ramón Bilbao

La celebración del centenario Ramón Bilbao ha traído a La Rioja el encuentro de 5 marcas centenarias del mundo del vino, una cata de sus vinos y la final mundial de la Spanish Wine Master que promueve la bodega de Haro, en la que se impuso el sumiller gallego Alberto Ruffoni en una disputada final celebrada en Riojaforum.

Ramón Bilbao ha culminado la celebración de sus primeros 100 años de vida rodeado de bodegas amigas de reconocido prestigio internacional como Catena Zapata, Château Palmer y Niepoort, con cuyos representantes debatió ante una audiencia de cerca de 400 personas sobre los distintos retos que afronta el futuro del sector vitivinícola como el cambio climático, la sostenibilidad y cómo estas firmas pueden adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores, sin traicionar la importancia del legado.

Tras el debate, se celebró una cata con los vinos más icónicos de cada bodega y, como parte de los eventos del centenario se celebró la gran final mundial del Spanish Wine Master, donde los seis ganadores de las ediciones que tuvieron lugar en España, Reino Unido, República Dominicana, México, Colombia y Estados Unidos, se enfrentaron a cuatro pruebas teóricas y prácticas celebradas durante 2 días, diseñadas para demostrar su conocimiento y las habilidades sobre la historia y cultura del vino español.

Entre todos los concursantes, el representante de España Alberto Ruffoni, sumiller y consultor del sector vitivinícola, se coronó como el primer ganador mundial del Spanish Wine Master dotado con un premio en metálico de 15.000€ en metálico el cuál hizo entrega el presidente de Zamora Company (propietaria de Ramón Bilbao) José María de Santiago.

Nada más recibir el reconocimiento como Spanish Wine Master, Alberto Ruffoni comentó que “ganar esta competición supone un orgullo. Había gente con mucho nivel y a mí me tocaba representar a España en España. Jugar en casa tiene sus pros y sus contras, ya que cuando fallas en casa da más apuro”.

La última y decisiva prueba consistió en una cata a ciegas, de un vino elegido al azar por cada finalista. Tras la cata, cada uno tuvo que identificar la variedad, la zona de procedencia, métodos de elaboración, segmento de precio, etc, del vino catado. El veredicto del jurado dio el premio a Alberto Ruffoni que se alzó como ganador dejando a Edgar Portilla como semifinalista y a Kirsty Woodgate en tercera posición.

En este reto final, Ruffoni acertó de lleno en la valoración del vino que tuvo que juzgar y arriesgó a decir que se trataba de un vino de Toro, mientras sus rivales se decantaron por otras denominaciones, cuando se trataba de un Pintia 2019 de Tempos Vega Sicilia. Según dijo, tras recibir el premio, “Soy Español y he catado mucho vino español y todo me apuntaba a un vino así, con músculo, pero no me he atrevido a decir marca”. Las otras opciones, que no llegaron a ser elegidas en el sorteo por ninguno de los tres contendientes fueron Finca Ladero 2017 de Lalomba, linea de vinos de innovación de Ramón Bilbao y un Finca Dofi 2021 de Álvaro Palacios.

Debate entre bodegas centenarias

En la mesa de debate que abrió la jornada del martes, intervino Rodolfo Bastida, director General de Ramón Bilbao, junto a Adrianna Catena, cuarta generación de Viticultores de Catena Zapata; Arnaud R. Lodeizen, presidente del Consejo de supervisión Chateâu Palmer; y Dirk Niepoort, quinta generación y presidente de Niepoort, en una conversación moderada por los Master of Wine Sarah Jane Evans y Pedro Ballesteros.

En opinión de Bastida, “este centenario no es solo un homenaje a nuestra historia, sino una reafirmación de nuestro compromiso con la excelencia, la curiosidad y la innovación”, y se mostró partidario de la innovación incluso entre las firmas centenarias. Según dijo “tenemos que cuidar desde la Bodega lo que pasa en las viñas, aprender de ellas e ir incorporando innovaciones, porque algunas de las innovaciones de hoy acabarán siendo las tradiciones de mañana”.

En la conversación se abordaron las preocupaciones sobre el cambio climático y su impacto en la viticultura y en el viñedo, considerando las diferencias climáticas en sus respectivas regiones. Dirk Niepoort, quinta generación y presidente de Niepoort explicó que “No hay duda de que vivimos un cambio climático y que es un problema para la viticultura. Nosotros en Oporto nos llevamos adaptando desde hace muchos años, y tenemos que seguir adaptando para que no solo sea una cuestión de mente, sino de práctica. Con ello, nosotros estamos consiguiendo que nuestros vinos sean más ligeros, más elegantes y con más equilibrio”.

En cuanto a la rápida evolución del mercado y cómo las bodegas pueden innovar y conectar con las generaciones más jóvenes, se comentó el atractivo que tiene el enoturismo para conectar con un público joven a través de experiencias relacionadas con el vino. Adrianna Catena, de la bodega argentina Catena Zapata considero que el largo recorrido de las bodegas centenarias permiten recuperar parte del pasado.“Alguna de estas modas no son necesariamente nuevas y, como historiadora, echando la vista atrás puedes traer de vuelta al mercado algo que habías abandonado hace unos años para potenciarlo en el presente”, afirmó.

Centenario de Ramón Bilbao

Esta jornada culminó con una cena-maridaje llena de sorpresas y espectáculo de la mano de Venta Moncalvillo, dos estrellas Michelín, amenizada con actuaciones musicales que ponía el broche final a varios eventos de celebración que comenzaron el pasado jueves 24 con un acto institucional en la bodega de Ramón Bilbao en Haro, al que asistió el ministro de Agricultura, Luis Planas y el presidente de la Comunidad de La Rioja, Gonzalo Capellán.

Desde su fundación en 1924 y especialmente desde 1999 cuando la familia Zamora adquiere la propiedad de la bodega y Rodolfo Bastida, como director, asume las elaboraciones, Ramón Bilbao ha mantenido una filosofía pionera, de búsqueda de nuevos retos y de creación de vinos únicos. A lo largo de estos cien años, la bodega ha participado en la renovación del estilo vitivinícola de La Rioja, con vinos frescos, frutales y contemporáneos, además de explorar variedades ancestrales y viñedos singulares.

Una trayectoria que le sitúa entre las 50 marcas de vino más admiradas del mundo como referente de la enología a nivel mundial gracias a su espíritu curioso, pionero e innovador que le ha llevado a elaborar vinos con un estilo diferencial y contemporáneo que la han posicionado como una de las bodegas más relevantes de España y de la Denominación de Origen Calificada Rioja.