Alumnos de Calahorra, indignados por el trato y el racismo de un profesor que sugiere “probar vacunas en inmigrantes”

Comentarios ofensivos, machistas, racistas e incluso agresiones físicas. Es el día a día que denuncian un grupo de alumnos y alumnas del ciclo formativo de Laboratorio Clínico y Biomédico del IES Valle del Cicados de Calahorra por parte de uno de sus profesores, su tutor.

Según ha adelantado Radio Calahorra Cadena SER y ha confirmado y ampliado Rioja2 a través de un documento en el que el alumnado detalla los hechos, la situación comenzó desde el inicio de este curso y ya en el mes de octubre presentaron una queja firmada por toda la clase ante la jefatura de estudios del centro denunciando los comentarios de este profesor con el que comparten 13 horas de clases semanales en dos de las principales asignaturas del grado. Señalaban entonces que el método educativo de este docente no era el adecuado, que se limitaba a leer el libro sin explicaciones ni actividades de ningún tipo y “llegando a tratar de tontos” a los alumnos que venían de grados medios.

Desde entonces, la situación ha ido a peor. “Nos ha dicho que está en contra del aborto y que si alguna vez nos violan, tenemos que tener el hijo y dárselo a las monjas”, explican en un documento al que ha tenido acceso Rioja2. No se queda sólo en el machismo, también han sido frecuentes los comentarios xenófobos y racistas como llegar a señalar en clase que “sería recomendable o se podrían probar vacunas en personas inmigrantes”. Llegan a denunciar incluso un caso de maltrato físico a una compañera a la que “quemó en el laboratorio”; un hecho del que los alumnos guardan pruebas y fotografías. También en el laboratorio, tras un error en una prueba con sangre llegó a decir a una alumna que debía ir al médico porque tenía signos de leucemia.

Aseguran los alumnos que cuando entregaron la primera carta a Inspección educativa, el profesor les dijo: “Quitáis la carta o las cosas van a cambiar”. Aseguran también que cuando una alumna que padece dificultades de aprendizaje le pidió que retrasara la fecha de entrega de un trabajo, el docente contestó: “Igual la que tiene un retraso eres tú”. A otra compañera celiaca le dijo entre risas: “Jajajaja, eres media persona”. “Pesada”, “que te calles” o “tranquila, no te vaya a dar un ataque de ansiedad” son otros de los comentarios que el profesor ha dirigido a las alumnas.

Tras la primera visita de la Inspección Educativa, el docente volvió a amenazar al alumnado. “Lo primero que nos dijo cuando llegamos fue que somos unos sinvergüenzas, que no sabemos lo que estamos haciendo y las repercusiones que esta situación puede acarrear. En esa misma hora también nos amenazó con que hasta que no retiraríamos la primera carta que mandamos a inspección, esta situación no iba a cambiar. Nosotros le propusimos la idea de realizar un escrito alegando que estamos intentando llegar a un acuerdo y que si las cosas cambian el escrito sería retirado. Se negó a aceptar nuestra propuesta, y que las cosas iban a seguir así”, explican los alumnos en el documento.

Desde la dirección se observa “abuso de autoridad, desconsideración a sus superiores y compañeros, desobediencia a las indicaciones realizadas, posible acoso a alumnos y falta de rendimiento profesional”. Las quejas han llegado también a la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja que han derivado en cuatro inspecciones educativas en el centro. El Grupo Socialista en el Parlamento de La Rioja ha registrado esta misma semana una pregunta para tratar de conocer los pasos que se están dando desde el Gobierno de La Rioja relativos a este asunto.

Educación toma medidas: informe, coeducación y proceso de remoción del profesor

Desde la Consejería de Educación y Empleo han mostrado su preocupación “por el deterioro del clima de convivencia en torno al ciclo de Grado Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico” que se imparte en el IES Valle del Cidacos y hacen un llamamiento “a toda la comunidad educativa para que, junto a las medidas puestas ya en marcha por la consejería, se mejore el clima de convivencia”.

Confirman que en la Consejería de Educación y Empleo consta un informe del inspector del centro de fecha 2 de abril, que posteriormente fue remitido al Inspector Jefe y a la Secretaria General Técnica (SG), que es el órgano responsable de decidir sobre la procedencia de incoación de un procedimiento disciplinario. Tras su análisis, desde la SGT se solicitó la reelaboración de este informe inicial, “atendiendo a los hechos concretos y evitando juicios de valor”.

Una vez finalizado este informe, se seguirá rigurosamente el procedimiento establecido para este tipo de caso, y si el órgano responsable considera que hay indicios suficientes, se incoará el correspondiente procedimiento disciplinario.

Al margen de este proceso, que es más largo, el pasado lunes, día 13 de mayo, el viceconsejero de Educación y la directora general de Gestión Educativa se reunieron en el propio centro de Calahorra con diez padres y alumnos de este ciclo formativo y con el equipo directivo para conocer de primera mano la situación, informar del procedimiento que se estaba siguiendo desde la Consejeria y buscar una solución.

Aparte del problema descrito por Inspección en su informe, se constató que existe un deterioro de la convivencia y una situación de crispación que no se ha podido reconducir. Por ello, se acordó que el Inspector Jefe de la Consejería visite de nuevo el centro y la codocencia como medida extraordinaria y urgente.

Así, a través de la codocencia, desde el día siguiente a esta reunión, se acuerda que otro profesor acompañe a este docente en todas sus horas lectivas. De esta forma, el martes día 14 fue la directora del centro quien acompañó a este profesor durante sus horas de docencia y a partir del miércoles, desde la Consejería se asignó a otro docente de la misma especialidad y con las mismas atribuciones, para garantizar la codocencia en todo momento.

Además, se ha abierto un procedimiento de remoción, o cambio en el puesto de trabajo, de este docente, como recoge el artículo 99 de la Ley 9/2003 de Función Pública, por entender que en las actuales condiciones se da una “falta de capacidad para su desempeño manifestada por rendimiento insuficiente, que no comporte inhibición y que impide realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto.”

Debido a que no se dan las condiciones adecuadas para que el docente pueda ejercer su trabajo, se ha abierto este procedimiento, en el que no se entra a valorar el origen causante de la situación, sino que se procede a remover de su puesto de trabajo al docente al constatarse una incapacidad para el correcto desempeño del mismo.

Desde la Consejería se informa que, una vez iniciado este procedimiento se ha dado traslado al docente, quien dispondrá de un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones y la documentación que considere pertinente.

Una vez finalizado este plazo, se tomarán medidas por parte de la dirección General de Gestión Educativa, para proceder a la remoción del puesto de trabajo del profesor.

Estas dos medidas (la codocencia y la remoción) no impiden, que de manera paralela, se continúe con la instrucción del procedimiento ya iniciado, que no obstante sigue su curso, a la espera de la documentación que se aporte para que el órgano pertinente valore la instrucción de este procedimiento.