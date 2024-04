Capellán reclama un tren directo de Logroño a Madrid en tres horas por La Rioja Baja

El presidente del Ejecutivo regional, Gonzalo Capellán, considera que nuevo tren directo desde Logroño a Madrid por Miranda de Ebro, señalando que “no cumple las expectativas”, porque, entre otras cuestiones, “nos lleva a comunicarnos con Madrid en casi cuatro horas, y además deja aislada al 38 por ciento de la población de la región, de La Rioja Baja, porque no para en Calahorra”.

Un nuevo tren, ha insistido, que “en vez de mejorar las tres horas y media que tarda el actual, lo alarga hasta las cuatro horas”, ante lo que “seguiré con la reivindicación de lo que creo que es la mejor propuesta para nuestro territorio”.

“Soy una persona moderada que no entro en polémicas, porque no resuelven nada”, ha señalado Capellán que si que ha lamentado que lleva cinco meses para obtener una respuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, ante una propuesta “razonable y viable que pusimos para mejorar las conexiones ferroviarias”, y mientras nos encontramos con un “anuncio en rueda de prensa del ministro, que ni siquiera se me comunica”.

A pesar de ello, ha asegurado que “soy una persona paciente” y, por ello, “seguiré esperando, por supuesto, correctamente, hasta que el ministro quiera debatir y conocer de primera mano por qué es la mejor opción que queremos a los riojanos”, pero también ha indicado que “no voy a esperar con los brazos cruzados, sino que ”en cada foro que tenga realizaré la reivindicación“.

Capellán duda, a pesar de los comentarios de Puente en X (antes Twitter) de eliminar la propuesta para el tren a La Rioja, que ello vaya a suceder, porque “creo que si un Ministerio saca un plan calculado de unas conexiones, y tiene una decisión y una planificación”, no cree que vaya a modificarlo por “lo caprichos, arbitrios o decisiones unitalerales personales, como si fuera un propietario del patrimonio”.

Por otra parte, el presidente riojano ha anunciado que se le ha encargado al experto en infraestructura Iñaki Barrón un estudio para que “nos dé un diagnóstico preciso de lo que necesitaría La Rioja para mejorar también vertebración interna”.

En este punto, ha reconocido que el “gran proyecto de vertebración interna es que cuando culmine y termine la concesión a la autopista AP68, en 2026, se liberalice”, sin olvidar también que el tren “también puede vertebrar la comunidad”.