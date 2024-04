Política tuitera: el ministro Puente insinúa en redes que no habrá nuevo tren a La Rioja

Poco parece haber durado el nuevo tren Logroño-Madrid. Apenas un día después de anunciarlo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dejado ver en redes sociales que no se pondrá en marcha, respondiendo así a las críticas recibidas por el Gobierno de La Rioja. “No tiene sentido llevarles lo que no quieren. Pensaremos en un territorio en el que ese tren sea más útil”, ha publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

Entre las nuevas conexiones ferroviarias presentadas por Puente en rueda de prensa, se anunció un nuevo tren Alvia S-120-5 entre Logroño-Madrid, sin transbordo y pasando por Burgos y Miranda de Ebro que empezaría operar en noviembre. Sin embargo, este nuevo tren no ha convencido al presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, cuya propuesta recordó este viernes el PP: “Seguiremos reivindicando dos nuevas frecuencias de tren que unan ambas capitales en menos de tres horas, con parada en La Rioja Baja”.

El ministro no tardaba en responder en redes sociales, como suele hacer, y ya insinuando que este nuevo tren podría estar en peligro: “No queremos importunar a los vecinos y vecinas de la Rioja. Si su gobierno considera que no es útil ese tren, lo emplearemos en otros destinos donde sí les sea útil. No estamos para molestar a nadie, ni para desperdiciar el material ferroviario del que disponemos”.

Horas más tarde, y también en X, se reiteraba con más rotundidad, aludiendo de nuevo a declaraciones del presidente riojano e insinuando que retiraría el nuevo tren anunciado: “Es bastante obvio que no quieren el tren que hemos puesto. Nos hemos equivocado. Llevar a los territorios lo que quieren a veces es posible y a veces no. Pero lo que no tiene sentido es llevarles lo que no quieren. Pensaremos en un territorio en el que ese tren sea más útil”.