El centro de crisis para víctimas de violencia sexual tendrá cinco profesionales propios y podrá movilizar recursos las 24 horas

El centro de atención 24 horas para víctimas de violencia sexual en Logroño abrirá antes de que acabe el año. Es el compromiso del Gobierno de La Rioja y también la manera de mantener los fondos europeos con lo que se están financiando uno de estos centros de crisis en cada provincia y que deben estar operativos antes del 31 de diciembre.

Las obras del centro, que se ubica en la calle Labradores, están a punto de concluir, pero los recursos personales con los que cuenta y la atención presencial que se va a prestar ha provocado críticas por parte de la oposición, a la que ha respondido el Gobierno: “las víctimas tienen que saber que todos los recursos están a su disposición las 24 horas los 365 días del año”.

El PSOE ha criticado que “el Ejecutivo de Capellán ha tardado demasiado tiempo en licitar el equipamiento del centro y, hasta el momento, no lo ha provisto del personal necesario para la atención presencial. Por eso, el Gobierno del PP pondrá en marcha este servicio con personal que ya presta servicios en el Programa de atención social urgente de La Rioja y en el Equipo de intervención rápida de atención psicológica de Cruz Roja. Esto va a suponer que no se preste una atención especializada y con dedicación exclusiva y que no esté garantizada la asistencia presencial y personalizada las 24 horas del día en las dependencias del propio centro”. En este sentido, el PSOE reclamaba conocer el funcionamiento del centro, su dotación técnica y de personal y cómo se gestionará.

El Gobierno de La Rioja ha explicado que sí se ha licitado la gestión del servicio y que, después de finalizar ayer el plazo para la presentación de ofertas, en las próximas semanas se realizará la propuesta de adjudicación. Este centro contará en un primer momento con cinco profesionales con los perfiles de trabajo social, psicología, jurídico y administrativo, el personal necesario para la atención integral de las víctimas con el seguimiento y la coordinación de la gestión a través de la Dirección General de Justicia e Interior.

Sobre la atención presencial, explican que el centro ofrecerá atención a las víctimas en horario de mañana y tarde y de lunes a domingo y contará con atención telefónica 24 horas para activar el recurso que más se adecúe a las necesidades. También subrayan desde el Gobierno que los recursos se pondrán desplazar al lugar en el que se encuentre la víctima las 24 horas. “Esta planificación es la misma que se va a aplicar en el resto de comunidades”, apuntan.

Más allá del horario de atención presencial y telefónica, también se prestará atención 24 horas a través de los recursos del Gobierno de La Rioja (112 y servicios de urgencias sanitarias) y los cuerpos y fuerzas de seguridad y el centro de crisis será el que coordine toda la atención a la víctima a la que, según asegurán, atenderá de forma permanente. Así mismo, subrayan que el centro sí va a tener personal propio y que todos los recursos del Gobierno (como el Programa de atención social urgente de La Rioja y en el Equipo de intervención rápida de atención psicológica a los que se ha referido el PSOE) formaran marte de un protocolo de coordinación para atender integralmente a las víctimas.