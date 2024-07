Un concejal del PP de Alfaro participa en los cánticos machistas en Alemania: “Dos alemanas me la meneaban...”

Unos 10.000 aficionados de España asisten este viernes al partido de cuartos de final de la Eurocopa que enfrenta a La Roja con Alemania en el Stuttgart Arena en lo que muchos consideran una final anticipada. Y entre tanta gente y tanta euforia futbolera hay un ingrediente que nunca falta: el machismo. Varios grupos de aficionados han protagonizado una de las imágenes lamentables del día con cánticos machistas dirigidos a las mujeres alemanas y entre ellos, una bandera de La Rioja. La lleva atada al cuello un aficionado que resulta ser Alberto Martínez, concejal de Festejos del Ayuntamiento de Alfaro.

“Dos alemanas me la meneaban en una tienda de campaña, como veían que no me corría fueron a llamar a otra alemana”. Es la letra de la canción “adaptada” que entonaba este grupo de aficionados al que se ha sumado eufórico el edil riojano del Partido Popular. Varios usuarios de X (Twitter) han denunciado esta actitud de parte de la afición española.

Habrá sin duda quien lo considere una anécdota sin mala intención ni importancia ya que este tipo de cánticos en el mundo del fútbol parecen estar muy extendidos, tal como demuestran los datos. Según un informe elaborado por Football Supporters Association (FSA) una de cada tres aficionadas al fútbol, un 34%, afirma seguir escuchando comentarios machistas cuando acude a animar a su equipo; casi a la mitad de las aficionadas le han dicho que “sabe mucho de fútbol para ser mujer” y una de cada cuatro ha tenido que aguantar que le digan que sólo le interesa el fútbol “porque le gustan los jugadores”.

Los datos desvelan además que la situación empeora y el machismo en el entorno del fútbol va a más. Y es que hace una década, la cifra de personas que aseguraban haber escuchado cánticos machistas en el fútbol era del 23%, once puntos por debajo dela cifra actual.