Falta de ambición y petición de dimisiones: las valoraciones de PSOE y PR+ del programa de fiestas de San Mateo

En las últimas horas, el Ayuntamiento de Logroño ha presentado el programa programa de las fiestas de San Mateo de este año. Un programación “mejorada y para todos que, entre otros, contará con más días de actuaciones musicales para jóvenes y mayores y con un desfile con récord de carrozas” aseguraba el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, y que incluye más de 300 actos. Sin embargo, esta programación “mejorada” no lo es para los grupos de la posición PSOE y PR+. Hasta tal punto que los socialistas piden la dimisión de Sáinz y los regionalistas hablan de “falta de ambición y trabajo del Gobierno municipal” además de lamentar la pérdida del Espacio, conciertos poco atractivos y que la juventud no pueda acudir al cohete por ser un día lectivo.

De esta forma, y por parte del grupo municipal socialista, han sido los concejales Kilian Cruz-Dunne e Ivan Reinares quienes han analizado el programa presentado ayer miércoles. “324 actos actos, muchos de ellos en los días previos y posteriores de las fiestas creemos que para sumar más, y algunos están todavía sin contratar” por lo que ha instado al concejal de Promoción de la Ciudad que “si no se ve capacitado para sacar adelante las fiestas de la ciudad, dimita”.

Para los socialistas, a escasos de las fiestas “todo va a peor, mucha gente está enfadada por el caos que está suponiendo la programación”, asegura refiriéndose a lo ocurrido con el Espacio Peñas y a que el lanzamiento del cohete sea un día lectivo. Asimismo afirman que “no se ha celebrado ninguna reunión organizativa con las unidades municipales para preparar las fiestas”. Y a pesar de esta situación “desde el equipo de Gobierno nadie tiene la culpa de nada. La culpa es siempre de los otros, de la comunidad educativa, de los peñistas... el alcalde elude su responsabilidad”. Por lo que se preguntan ¿quién manda en el Ayuntamiento de Logroño? “La realidad es que el PP no apuesta por las fiestas de Logroño”.

En cuanto al número de actos, el PSOE de Logroño calcula que de los 324 actos presentados, más del 54% de los mismos los realizan terceros mediante subvención como las peñas, diferentes asociaciones, casas regionales, entidades de bailes regionales y otros ni siquiera se han contratado todavía“ las que no tienen contrato. Y además, ”si a esas 324 actividades totales quitamos del programa cuestiones programadas por el teatro Bretón, los toros, la pelota, que no son propias del Ayuntamiento, el porcentaje sube al 75,5%“. Y entre esas actividades que todavía no se han contratado aseguran que está Gorgorito, ”icono de las fiestas de San Mateo, ni gigantes y cabezudos, las comparsas de Dulzaina y tamboriles, las presentaciones de los actos... pero por ejemplo el espectáculo de drones sí está contratado, vemos en lo que tiene prioridad este Ayuntamiento“.

Falta de ambición para el Partido Riojano

Para el Partido Riojano, por su parte, el programa de fiestas de San Mateo de este año “es el reflejo de la falta de ambición y de trabajo del Gobierno municipal, cuya gestión no puede ser más desastrosa”. En palabras de Antoñanzas, “el programa carece de ambición y no aporta ninguna novedad. Contratan conciertos poco atractivos para atraer a un público masivo y han dejado perder el Espacio Peñas cuando todavía el Ayuntamiento no ha pagado 45.000 euros de los conciertos del año pasado. Y, para colmo, la infancia y juventud logroñesa tendrán que ir a clase el día del disparo del cohete”.

Según ha recordado el portavoz regionalista, “el alcalde no hizo los deberes cuando los tenía que haber hecho. Nos aseguró en enero que había acordado con todos los colectivos las fechas de San Mateo del 20 al 26 de septiembre. Pero su desastrosa negociación provocó que en mayo el Consejo Escolar hiciera festiva la semana natural”. Además recuerdan que esta formación advirtió al alcalde de que el día 20 era lectivo y le urgió a que convocara a todos los colectivos implicados para consensuar un horario que permitiese acudir toda la ciudadanía. “Incluso llegamos a proponerle que dada la excepcionalidad de las fechas se lanzara por la tarde”, añade.

También ha lamentado la falta de trabajo del edil de Promoción de la Ciudad para cumplir el compromiso que adquirió de mejorar la programación. “Miguel Sainz indirectamente ha confirmado que este último año no ha hecho absolutamente nada para mantener el Espacio Peñas después de que reconociera que la oferta económica la hizo a menos de un mes del inicio de las fiestas de San Mateo, una oferta que llegó muy tarde”. En definitiva, el regionalista considera que el programa de las próximas fiestas de Logroño es “poco atractivo y ha puesto muchas dificultades a las familias para que puedan disfrutar de las fiestas con el riego además de tener las calles llenas de basura”.