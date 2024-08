El gerente de la sanidad riojana cobra como los consejeros en contra de la normativa: el PSOE presenta dos denuncias

El gerente del Servicio Riojano de Salud, Luis Ángel González, está cobrando el salario igual al de un consejero en lugar del correspondiente a un viceconsejero, que es lo que recoge la normativa del propio Gobierno de La Rioja. Como ya avanzó Rioja2 en abril, el Portal de Transparencia recoge que desde su nombramiento en marzo, el gerente tiene un salario de 76.135,93 euros, mientras los viceconsejeros están cobrando 72.825, 65 euros.

El PSOE ha presentado denuncias por la vía administrativa a la Inspección de Servicios y a la Intervención General del Gobierno de La Rioja sobre esta situación. Para el Partido Socialista es sorprendente que se incumpla la normativa del propio Gobierno que se recoge hasta en dos decretos -del 16 de noviembre y del 23 de julio- y advierten que el último puntualiza que “el régimen retributivo será el de los viceconsejeros hasta que haya una nueva Ley de Presupuestos”. Para el PSOE ello significa que “va a estar cobrando como un consejero al menos hasta el 1 de enero de 2025 y hay una clara inteción de elevar el salario después”, ha dicho la diputada socialista María Somalo.

La diputada ha subrayado que esta situación revela “una irregularidad manifiesta” y se ha preguntado “por qué cobra una retribución que no le corresponde y por qué es la única retribución que se publicita en el Portal de Transparecia mientras siembre nos han dicho que todos los salarios de los altos cargos del SERIS están ahí”.

El partido socialista ya presentó denuncias administrativas sobre las irregularidades en el salario y sobresueldos del anterior gerente Jesús Álvarez, aunque cuatro meses después María Somalo ha confirmado que aun no han recibido respuesta. No obstante, para la diputada del PSOE sí estan relacionadas con los ceses de Jesús Álvarez, como gerente del SERIS primero y como gerente de Atención Hospitalaria, más tarde. “Los ceses de este verano no son sino un intento de lavarse las manos de la consejera de Salud, que debía haber dimitido hace tiempo o el presidente Gonzalo Capellán tendrá que cesarla”.

Al salario superior al de la normativa se suman las retribuciones percibidas por realizar actividad asistencial, que era incompatible antes para determinados puestos y que el Gobierno de La Rioja legalizó en un decreto en julio. En este sentido, en el PSOE siguen denunciando, y no descartan acudir a la Justicia, la falta de transparencia y los obstáculos para no aportar en el Parlamento de La Rioja las retribuciones de los altos cargos del SERIS y los puestos de alta dirección, además de los contratos de estos últimos que también ha solicitado sin éxito el PSOE.