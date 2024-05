Juan Carlos Fernández Ferraces, nuevo presidente del Banco de Alimentos de La Rioja

La Fundación Banco de Alimentos de La Rioja ha nombrado como presidente de su entidad a Juan Carlos Fernández Ferraces, pasando su actual presidente José Manuel Pascual Salcedo, que lo es desde el año 2014, a vicepresidente. El resto de la Junta directiva de esta institución tiene como secretario a Iván Jalón Antoñanzas, y como vocales a: Jesús Senosiain Maeztu, Antonio Egido García, Ángel Nicolás Rodrigo, Enrique Delgado Gómez e Isabel Bustillo García.

El responsable del Área de Captación de Recursos seguirá siendo José Manuel Pascual Salcedo; responsable del Área de Administración y Relaciones Institucionales, Juan Carlos Fernández Ferraces; responsable del Área de Comunicación, Antonio Egido García; responsable del Área de Relaciones Externas, Carlos Ferrer Yábar; responsable del Área de Voluntariado, Juan Pablo Marauri; responsable del Área de Informática y TIC, Enrique Delgado Gómez, responsable de Donantes de Empresas, Francisco Rodríguez Ochagavía y finalmente, responsable de Administración, Ana Martorell.

Juan Carlos Fernández Ferraces, que es voluntario del Banco desde el año 2006 ha indicado, tras la toma de su posesión que “El 6,7 % de la población de nuestra comunidad autónoma vive con carencia material y social severa. Un 5,4 % no puede permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días. Estos fríos datos justifican la labor del Banco de Alimentos de La Rioja. La lucha de nuestra organización contra la carencia de alimentos en nuestra comunidad nos corresponde a todos. La sociedad riojana articulada a través de nuestro ”puente de la solidaridad“ permite que no exista derroche alimentario. Nuevos tiempos y nuevas metas. El objetivo de nuestra entidad únicamente radica en que no existan personas entre nosotros que carezcan de algo tan fundamental como una alimentación digna. Como sociedad dicha meta es posible, depende únicamente de la solidaridad de los riojanos”.

Y el hasta ahora presidente que en este año cumple 10 años en su cargo, José Manuel Pascual Salcedo, ha indicado que “con 10 años siendo presidente, he cumplido un ciclo y hace falta nueva gente para los nuevos retos del Banco de Alimentos de La Rioja. No obstante, yo voy a seguir vinculado al Banco para ayudar en lo que pueda. Soy un voluntario más, o así yo lo he entendido, a pesar de que los compañeros me nombraran presidente de este Banco”.