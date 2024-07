Emocionante recuerdo a Salwa un año después de su asesinato machista

Con una pancarta que decía 'Salwa, no te olvidamos' el Movimiento Feminista de La Rioja ha querido recordar que hace un año, en la plaza Martínez Flamarique de Logroño, la mujer de 33 años fue asesinada por su marido. Junto a la pancarta principal las participantes han mostrado carteles en contra de la violencia machista, en los que se podía leer 'No estamos todas faltan las asesinadas'; 'Por las que no están'; o '52 feminicidos y asesinatos en España en 2024'.

Antes de la protesta, la portavoz del Movimiento Feminista, Isabel Ilzarbe, ha señalado a los medios de comunicación que “hoy justo se cumple un año del asesinato queríamos recordarla precisamente en la zona en la que vivía porque creemos que es necesario mantener vivo el recuerdo de todas nuestras asesinadas, de todas nuestras compañeras asesinadas y en Logroño especialmente de Salwa porque fue un caso que nos sacudió a todas”.

“Yo creo que todos y todas somos capaces de recordar dónde estábamos cuando nos llegó la noticia”, ha añadido Ilzarbe, que ha apuntado que “sabemos que la violencia machista está ahí; sabemos que día a día convivimos con ella pero sigue siendo una realidad que nos cuesta mucho ver”.

Ha apuntado que la situación de la violencia machista “es bastante similar a la del año pasado, llevamos ya más de 50 asesinadas, son más que las que nos dicen las cifras oficiales sobre violencia de género que solo contemplen los se producen dentro del ámbito de la pareja o de exparejas”. La portavoz ha lamentado que “en estos dos últimos fines de semana ha habido seis asesinatos de mujeres y de dos niños”.

Ante ello, Ilzarbe ha indicado que “hay que seguir concienciando para que toda la sociedad sea consciente realmente de lo que es y lo que supone la violencia de género y la violencia machista”. “Tenemos que seguir saliendo a la calle para recordar a estas mujeres, para seguir protestando cada vez que conocemos un caso”, ha añadido.

Finalmente, ha afirmado que “como sociedad tenemos que demostrar que no hay cabida para las agresiones machistas de ningún tipo y seguir recordando a nuestras instituciones públicas, todas, que no pueden mirar para otro lado y que tienen mucho que revisar todavía para que esta lacra termine”.

En un emocionante manifiesto, el Movimiento Feminista han subrayado que “el olvido de las asesinadas es la gasolina que mantiene viva la violencia machista”. También han advertido que los discursos negacionistas ganan terreno: “Niegan que se nos asesina por ser mujeres, niegan que se nos mantenga bajo el yugo del machismo, niegan la existencia del sufrimiento de miles de mujeres que diariamente son víctimas de esta violencia, como lo fuiste tú”, han dicho apelando a la mujer asesinada.

“Desde la misma rabia y el mismo dolor que sentimos hace ya un año, exigimos medidas y posicionamientos reales por parte de quienes dicen representarnos”, y han insistido, como señalaron en la última concentración, que no quieren más minutos de silencio: “Eel silencio es olvido, y nosotras elegimos recordarte hoy y siempre”.