Logroño pone a la venta 16 inmuebles a precios asequibles en el Casco Antiguo

El Ayuntamiento de Logroño sacará a la venta varias viviendas de propiedad municipal tras la aprobación esta mañana por parte de la Junta de Gobierno Local de la enajenación de 15 lotes, con 16 inmuebles ubicados en el Casco Antiguo de la ciudad, por un valor total de 507.307,08 euros.

Como ha apuntado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, estos inmuebles constituyen la segunda fase del Plan Municipal de Vivienda a partir de recursos propios, con el que se prevé la puesta a disposición de en torno a 400 viviendas en Logroño.

Su enajenación tiene como objetivo específico “favorecer que los ciudadanos logroñeses puedan residir en el Centro Histórico de la ciudad y, con ello, contribuir a revitalizar dicha zona”.

“La mayor parte de dichos inmuebles tendrán que ser objeto de una rehabilitación posterior, motivo por el cual su precio de salida será más asequible”, ha dicho Sanz.

Además, dada su ubicación y características, “son bienes susceptibles de acogerse a la línea de subvención para la rehabilitación que convoca anualmente el Ayuntamiento, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria”.

La finalidad de esta actuación es la gestión del patrimonio municipal del suelo, que se incorporen recursos económicos y que ahorre costes al propio Ayuntamiento que asume en la actualidad por el mantenimiento de estos inmuebles.

La portavoz ha aprovechado para recordar que “estos inmuebles, además, no podrán ser destinados durante el plazo de 50 años a la actividad de apartamentos turísticos, debido a que el destino principal de dicho patrimonio es facilitar a los ciudadanos el acceso a una vivienda, a la par que revitalizar el Casco Antiguo”.

La enajenación se realizará mediante un procedimiento abierto para la oferta económicamente más ventajosa con un único criterio de adjudicación al precio más alto.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 2 meses contados a partir del siguiente al de la publicación en la Plataforma de Contratación. Los interesados que deseen visitar los inmuebles deberán dirigirse con antelación suficiente a la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico.

En el supuesto de que, finalizado el procedimiento licitatorio, los inmuebles no fueran enajenados, bien porque no se haya presentado ninguna oferta o porque las ofertas no sean adecuadas, podrán enajenarse mediante procedimiento negociado sin publicidad en el plazo de un año contado desde la fecha de aprobación del acuerdo municipal que resuelva la presente licitación, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente.

Vivero de empresas en el colegio San Bernabé

Por otro lado, Celia Sanz ha apuntado que “las obras de rehabilitación del Colegio San Bernabé avanzan para acoger un vivero de empresas y un espacio de coworking”.

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de obras de reurbanización de su entorno, centrado en las calles Rodríguez Paterna, San Gil y San Roque, redactado por el arquitecto Dionisio Rodríguez, de la empresa FABER 1900 S.L.P. el pasado mes de abril.

También ha dado el visto bueno al expediente de contratación de estas obras, cuyo proceso de licitación, dotado con una cuantía máxima de 121.696,84 euros (IVA incluido), se pondrá en marcha en los próximos días.

Convocatorias de empleo público

Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases y la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo de empleo público municipal para el puesto de técnico de administración general mediante el sistema selectivo de oposición.

Ambos documentos serán publicados íntegramente en el Boletín Oficial de La Rioja, así como en el tablón de anuncio de la Dirección General de Conocimiento y Competencias Profesionales y en la web del Consistorio. Las instancias deberán presentarse en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación en el BOR.