El PP vota en contra de una moción por el alto al fuego en Palestina y justifica que no es una declaración institucional

El movimiento 'Acampada por Palestina de La Rioja' ha acudido hoy al Ayuntamiento de Logroño para apoyar la moción sobre Palestina incluida en el orden del día del pleno municipal. “Los derechos humanos o son universales o no son”, han expresado. En representación de los manifestantes, y en declaraciones a los medios de comunicación, Alicia Jiménez ha recordado cómo, al principio de este mes, la Acampada por Palestina de La Rioja se dirigió a los municipios de la comunidad para pedirles “que aprobasen mociones contra el genocidio y a favor de un alto fuego inmediato en Gaza”.

En Logroño, han sido el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Mixto, constituido por Podemos, Izquierda Unida y por el Partido Riojano, quienes han presentado conjuntamente una moción que recoge “parcialmente” las peticiones de esta entidad. La moción solicitaba el alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria y el trabajo para impedir el comercio de armas con Israel. Además, añadía un cuarto punto en el que solicita que la ciudad de Logroño aporte más ayuda humanitaria para Palestina.

Sin embargo, el pleno del Ayuntamiento de Logroño ha rechazado una moción que exigía el alto al fuego en Gaza para permitir la ayuda humanitaria. A pesar de los votos a favor del PR+, PSOE e IU, la moción ha contado con el voto en contra del PP que solicitaba que esto se tratara como Declaración Institucional y no como moción. Por su parte, Vox también ha votado en contra.

Tras el debate de esta moción, la presidenta del Pleno, Leonor González Menorca, ha pedido a las fuerzas y cuerpos de seguridad el desalojo del pleno de las personas representantes del movimiento 'Acampada por Palestina de La Rioja' que había acudido hoy al Ayuntamiento de Logroño para apoyar dicha moción por “comportamiento inadecuado” al llamarles al orden durante varias ocasiones por mostrar carteles o no guardar silencio.

“Esto no va solo de Palestina, va de dignidad”

Antes del pleno, este grupo de personas se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento para apoyar la moción y habían declarado: “Esperamos que el Grupo Municipal Popular vote a favor de la moción, porque es muy similar a otra que presentaron respecto a Ucrania, en la que hacían referencia, como en la nuestra, al respeto al derecho internacional, a las resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas y a los derechos humanos”, ha instado momentos antes del pleno la portavoz Alicia Jiménez. “En caso de que no vote a favor, esperamos que al menos se abstenga, como hizo el PP en el ayuntamiento de Nieva, lo que permitiría que la moción sea aprobada”, ha añadido antes de conocer que el PP votaría en contra. Ha creído que la ciudadanía de Logroño no entendería que Conrado Escobar mantuviese un doble rasero entre Ucrania y Palestina. “El respeto a las resoluciones de la ONU debe aplicarse en todos los casos, y los derechos humanos o son universales o no son”, ha subrayado.

De este modo, ha relatado por su parte Tirso Irigoyen: “En la moción no aparece, aunque nos parece fundamental, que los culpables que han cometido todas estas masacres, todas estas muertes, han destruido la vida de miles de personas, que estos culpables paguen hasta el último céntimo todo lo que han ocasionado. Que sepan que matar a miles de personas, destruir sus vidas, tiene un costo”. Para Irigoyen, si esta moción se aprobase “se daría un mensaje de que Logroño es solidario, de que Logroño se siente con empatía, que le preocupa lo que le pasa a otras personas en otras partes del mundo”.

“El no aprobarla significaría que no es solidario, que no empatiza con nada y, sobre todo, que no cumple con los derechos humanos, que no cumple con luchar por ellos, el velar por ellos, que es una obligación de todos los dirigentes y de todas las personas que estamos aquí. Los derechos humanos se establecieron para que nunca más vuelvan a ocurrir estas barbaridades que siguen ocurriendo”, ha recalcado.

“Siempre te preguntas, cuando ves en una película de los nazis en la Segunda Guerra Mundial o del apartheid en Sudáfrica, ¿qué hubiéramos hecho en ese momento, dónde estaba la población civil? ¿Cómo dejamos hacer todo eso? Bueno, ahora está volviendo a pasar y creemos que tenemos que reaccionar”, ha manifestado. “Esto no va solo de Palestina, va de dignidad, va de un mundo mejor, y se puede conseguir un mundo sin intereses mezquinos, que busque la paz, la convivencia y podamos avanzar en ese sentido”, ha concluido Irigoyen.

El PP justifica su voto en contra porque no ha sido una Declaración Institucional

En el turno de debate, el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, ha pedido “compromiso” por parte de toda la Corporación “para que seamos conscientes de estas situaciones y en los próximos presupuestos municipales haya cantidades económicas para las ayudas humanitarias”. Por su parte, Iván Reinares (PSOE) asegura que la “situación es muy crítica” porque “la presión de Israel está durando mucho y se han generado muchas víctimas”. “El conflicto tiene que parar y por eso pedimos un alto al fuego inmediato”. Nunca es suficiente y todo el mundo tiene que presionar para acabar con este genocidio“, ha indicado.

El turno en contra ha sido utilizado únicamente por Vox criticando que “el tripartito de la izquierda de este Ayuntamiento hoy quiere mostrar una moción señalando a este partido político. Quieren ser los salvadores del planeta y hoy quieren salvar la franja de Gaza. Hay que encontrar una solución para Palestina pero no reconocer a un estado que está en manos de un grupo terrorista”. Desde Vox “no vamos a colaborar en el apoyo o perpetración de un conflicto y un grupo terrorista que tantas vidas está costando”.

Por parte del PP, la concejal, Celia Sanz, ha lamentado que no se haya traído esta moción como una Declaración Institucional. “No se ha hablado con nosotros, no nos habéis preguntado nada. Entendemos que lo que procede ante esta situación es la declaración institucional para que se vea la unión y el consenso”.

Aún así ha querido dejar claro que “las prioridades del PP es que este conflicto bélico termine porque hablamos de derechos humanos que debemos defender. Las prioridades del PP es un alto al fuego, la liberación de rehenes, que no aumente la violencia y conseguir la paz y la ayuda humanitaria” pero “tal y como está planteada la moción deberíamos elevar esto a otro tipo de autoridades”.

“España forma parte de la UE y hay una comisión que vela por estos derechos humanos y la ayuda humanitaria. Este equipo de Gobierno se compromete con esas necesidades y ese apoyo y lo seguiremos haciendo si el conflicto continúa. Mantendremos la ayuda pero el posicionamiento debe ser el mismo que decida la UE”. “No podemos admitir que se pretenda decir que el Ayuntamiento permanece impasible si no se aprueba la moción porque estamos en la misma línea pero hubiera sido mejor una Declaración Institucional”, ha finalizado.