El PSOE reclama la instalación de 5 baños públicos que deberían estar en funcionamiento desde febrero

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este miércoles un “nuevo incumplimiento del equipo de Gobierno municipal del PP, de Conrado Escobar”, que el portavoz adjunto de la formación, Iván Reinares, ha materializado en la “paralización de la instalación de cinco nuevos baños público autolimpiables” en diversas zonas de la ciudad.

Como ha recordado Reinares en declaraciones a los medios de comunicación, en una comparecencia junto a varios compañeros de Grupo frente los baños del Espolón, “ya en la Legislatura anterior iniciamos un procedimiento para poner en Logroño cinco baños autolimpiables, bueno, porque se detectó la necesidad de baños públicos, sobre todo para las personas mayores, que son los que más los han pedido”. Pero, como ha lamentado, “este equipo de Gobierno, teniendo los pliegos acabados, solamente a falta de lanzar esa licitación, los tiene parece ser que guardados en un cajón”. La licitación, ha recordado, estaría en unos 700.000 euros.

“Consideramos que esto es una tomadura de pelo, preguntamos por ello ya en el pleno de octubre del 2023, y se nos dijo, por parte del concejal del Ramo, el señor Jesús López, que a 1 de febrero estos baños estarían funcionando”, ha apuntado.

Así, Reinares ha citado que estas cinco instalaciones se ubicarían el Cubo del Revellín, otro en el Parque San Adrián, otro en Plaza 1 de Mayo, y dos, uno doble, aquí, en El Espolón“, una serie de baños públicos que ”hoy estamos a marzo, y no están“.

Se ha preguntado el responsable socialista la razón de esta falta, que ha apuntado se debe “a que este equipo de Gobierno nos tiene acostumbrados a palabras que de tanto utilizarlas, yo creo que se les han quedado vacías, el consenso, el diálogo y demás”.

Y es que, en este sentido, ha reseñado que “aquí hubo, en la Legislatura anterior, un proceso amplio de diálogo con las personas mayores, estaba el proyecto Ciudades Amigables con las Personas Mayores, donde hubo más de 500 ó 600 entrevistas, trabajó la Universidad de La Rioja, hubo un diagnóstico, y lo que más pedían los mayores eran más baños públicos”.

“Pero el concejal de Medio Ambiente no solamente no ha avanzado en este proyecto, sino que incluso se tiene que enmendar lo que él mismo dijo en el pleno de octubre, porque han pasado ya los meses y no es que no estén los baños, es que no está ni iniciado el proceso de licitación. En la plataforma de contratación pública no aparece nada de esto, en los mecanismos que tenemos en el Ayuntamiento para el control y el seguimiento no aparece nada de esto”, ha afirmado Reinares.

Incluso ha ido más allá, al subrayar que “en aquel pleno, el señor López dijo que no solamente eran estos cinco baños, sino que iba a haber un total de 19 baños públicos por toda la ciudad, entendiendo también como baños públicos los de los bares municipales que entran dentro de las concesiones municipales”.

A ello ha sumado que “también dijo que se iba a abrir la pérgola detrás de la Plaza de Toros, sigue igual y no hay tampoco ningún tipo de contrato para adecuar el espacio; los baños de la antigua estación de autobuses siguen cerrados; hay diferentes bares municipales que las licitaciones tampoco están y siguen cerrados” e incluso ha recordado que, debido al retraso en las obras del Mercado de San Blas, tampoco se puede contar con los baños de este edificio. “No están”, ha incidido.

Igualmente, ha criticado que el concejal del ramo “dijo que iba a haber una campaña de concienciación pública para que todas las personas mayores y todo el mundo supiese que pues que podían entrar a los baños públicos que estaban ahí, y no hay nada de eso”.

“Nos parece que esta política de Instagram, esta política de la foto, donde se hacen grandes mesas contra la soledad no deseada y demás, pero luego no se atienden realmente los problemas que las propias personas mayores han puesto encima de la mesa, pues deja muy a las luces de cómo está trabajando este Gobierno”, ha concluido Iván Reinares.