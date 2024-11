Las reivindicaciones del parque de servicios llegan al pleno: han sido expulsados por la Policía Local de Logroño

El hartazgo y las reivindicaciones de los trabajadores del parque de servicios de Logroño han llegado al pleno municipal del Ayuntamiento de Logroño. Y es que trabajadores del parque del servicios han asistido al pleno con pancartas con lemas como “La negociación, la mejor opción”, “Señor alcalde, el parque cumple. Cumpla usted con el parque de servicios”, “Conrado, tienes al parque abandonado” o “Sr. Alcalde no a la privatización del Parque de Servicios”, trabajadores que han sido desalojados por la Policía Local de Logroño tras varios avisos de la presidenta del pleno.

Y es que estos trabajadores continúan con sus reivindicaciones e insisten en la “voluntad de negociar a la vez que se posicionan en contra de la privatización de cualquiera de los sevicios que presta el parque”, han asegurado a Rioja2. El Parque de Servicios “continúa con las protestas y sigue abierto a negociar con la Corporación municiapal para llegar a un nuevo acuerdo de horas extras”. Estos trabajadores aún esperan “una oferta por parte de la Corporación”, insisten.

Estas son sus reivindicaciones

El representate de Comisiones Obreras La Rioja, Luis Miguel Cerdera, aseguraba a finales del mes de octubre en Rioja2 que las protestas continuarán “mientras no haya voluntad negociadora”, voluntad que reiteran sí tienen los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Sobre la mesa, el convenio que regula las horas extraordianrias y que según Cercera data de 2003 cuando se habilitó una especie de bolsa donde se apuntaban todos aquellos profesionales que querían hacer horas extras. “Más de 20 años después, la situación de Logroño ha cambiado mucho y ahora la cantidad de actividades que hay cada fin de semana no es comparable a la de entonces”. Y es que, cada fin de semana, el personal del parque de servicios coloca los bolardos antiterroristas en las distintas calles de centro, coloca y retira vallas, escenarios... “trabajos que antes se realizaban de forma voluntaria y ahora son obligatorios”.

Y este es el punto que quieren negociar. Piden “un complemento de disponibilidad o un aumento en la retribución de las horas extras que incluya la penosidad y nocturnidad de los trabajaos a realizar” sin querer cuantificar ninguna de las propuestas. Quieren sentarse a dialogar porque las negociaciones están en punto muerto. “Llevábamos diez meses negociando con el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, se comprometió a revisar el acuerdo de las horas extras pero no ha sido así”. De hecho recuerda que en las pasadas fiestas de San Bernabé ya se negarona realizar horas extras, “pero por buena voluntad, por no dejar a la ciudadanía sin este servicio público y porque el alcalde se comprometió a dialogar lo hicimos, pero no cumplió”.