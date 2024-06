El Patio de los Cuentos de la Biblioteca de La Rioja revive en verano con cinco encuentros con autores

El patio de la Biblioteca de La Rioja se convierte en verano en “Un patio de los cuentos” con la VII de una iniciativa que promueve la lectura de relatos a través de cinco encuentros entre sus autores y lectores para llenar de vida y actividad el centro de referencia de dinamización cultural. El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto al director de la Biblioteca de La Rioja, Jesús Ángel Rodríguez, el coordinador del club de lectura ‘El color de la mirada’, Ángel Matute, y la autora riojana, Virginia Ruiz, han presentado la iniciativa.

Con el anhelo de continuar animando a la lectura en verano, el club ‘El color de la mirada’, centrado en los relatos cortos, decidió impulsar esta actividad en el patio de la Biblioteca de La Rioja. “Tras intentarlo en otros espacios, fuimos acogidos en esta Biblioteca, la que ya es nuestra casa, para reunirnos cada quince días y charlar sobre los libros de relatos”, ha recordado Matute.

Unas citas que han querido prolongar durante el verano en un espacio que les hace más visibles y “genera una curiosidad adicional” para que “aquel que lo desee” participe en ‘El patio de Cuentos’. En concreto, el ciclo de lectura, como ha desglosado Iturriaga, propone “cinco citas veraniegas y gratuitas en las que, desde 2018, los lectores tienen la oportunidad de encontrarse durante tres miércoles de julio, uno de agosto y otro de septiembre, de 19:00 a 21:00 horas, de forma presencial o virtual, con los autores de los relatos elegidos por el club para cada temporada”. Desde el inicio del proyecto, más de 30 escritores han participado en una actividad que este año 2024 alcanza su séptima edición.

En concreto, el programa comenzará el 3 de julio con la escritora Ianire Doistua y los relatos del libro ‘De qué se esconden las tortugas’, para continuar el 17 de julio con la escritora riojana Virginia Ruiz y su obra ‘Lo que crece en las grietas’. Editado por Los Aciertos y Pepitas este mismo año, el libro de relatos habla de personajes rotos o incompletos en los que la autora rastrea hasta la infancia esas heridas para que el lector tenga que descubrir las cicatrices. El mes de julio se cerrará también el día 31 en el patio de la Biblioteca con el escritor gallego Ismael Ramos y ‘La parte fácil’ que participará del encuentro de forma online.

‘Un patio de cuentos’ volverá el 28 de agosto con Ricardo Menéndez y su libro ‘Los muebles del mundo’, una antología personal que recoge veintiún relatos escritos entre 1999 y 2022, en una sesión en la que el autor participará online. La actividad culminará el 11 de septiembre con Clara Morales y su primer libro ‘Ya casi no me acuerdo’ en el que, a través de trece relatos, vive el recuerdo de un amor no correspondido, el del superviviente de un campo de concentración, los ecos de las torturas franquistas y el de un perverso juego de infancia, el rostro borroso de un familiar fallecido hace décadas y el de un manifestante en la primera marcha LGTBIQ+.

El club ‘El color de la mirada, promotor de la iniciativa ‘El patio de Cuentos’, “es uno de los 122 que existen en La Rioja en los que participan 7.000 riojanos”, como ha confirmado Rodríguez, a los que se suman los 21 clubes de lectura fácil. Lugares de encuentro que “facilitan la lectura social, una de las actividades más gratificantes que podemos tener en nuestra vida, compartir nuestras impresiones y las inquietudes que nos provoca un libro y confrontarlas con otras personas”. Matute ha añadido que la actividad que proponen estos clubes de lectura “es fascinante y adictiva, con una labor social e invitando a un plano más de lectura donde entra en juego la escucha, el compromiso, la participación y el conocimiento”.