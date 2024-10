Las peñas responden al presidente de la hostelería: “Las degustaciones no son competencia, son una oportunidad”

El presidente de Hostelería Riojana, Francisco Martínez Bergés, no ha tardado en responder a la subida de las tasas de terrazas y basuras de Logroño, pero lo ha hecho apuntando a otro lado: las degustaciones en las calles, que ha pedido que se terminan y las ha tachado de “competencia desleal”.

No es la primera vez que Bergés critica las degustaciones gastronómicas. La última vez fue en junio, tras las fiestas de San Bernabé, y en relación a las denuncias vecinales por ruidos y otras incidencias en las calles. En este momento, declaró: “No estamos en contra de las degustaciones, aunque no entiendo que se haga hora y media de cola para una patata asada, o que se ponga una degustación el martes en la puerta mismo de un bar”. Al tiempo, que afeó que en ese caso si se pueda beber en la calle o que no tengan las mismas inspecciones.

Por su parte, desde la Federación de Peñas de Logroño consideran que es un error “ver las degustaciones como algo contrario y que quita público”. El presidente de las peñas, Daniel Barrón, ha considerado: “Sobre todo en fiestas, la gente sale a ver el ambiente en las degustaciones y lo concatena con tomar el vermú en los bares, unos pinchos y el café”. Otra de las partes implicados, el Ayuntamiento de Logroño ha preferido no valorar las declaraciones de Bergés.

“Verlo como algo enfrentado es negativo, las degustaciones y la hostelería son una sinergia y tiene beneficios para ambos”, ha respondido el presidente de la Federación de Peñas, que agradece las respuestas a favor de las peñas que ha visto en redes sociales y no teme el fin de este evento en los programas festivos. Daniel Barrón es claro en su respuesta: “No es competencia, es una oportunidad”.