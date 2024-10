Piden un técnico de rayos en Rioja Alta y otro en Rioja Baja para evitar “el ir y venir de profesionales y pacientes sin sentido”

El sindicato CSIF de La Rioja denuncia la sobrecarga de trabajo que están padeciendolos técnicos espcialistas en Radiología por la falta de contrataciones una categoría en la que dicen “no hay falta de profesionales por lo que la cobertura de las plazas no se cubre por parte de la Consejería de Salud por motivos económicos”.

De hecho aseguran que el Plan de Cobertura de los Técnicos Especialistas en Radiología publicada por la Consejería y alertaba de estas carencias porque aseguraba, textualmente, “que habrá días en los que los centros de salud donde diariamente haya servicio de radiologia no lo haya porque el técnico de ese centro le impongan ir a trabajar a otro centro de salud”, algo que desde CSIF califican de “verdadero despropósito ya que el TER se tiene que desplazar a un puesto de trabajo que no es el suyo y que haya personas que se tengan que ir a otro centro de salud porque el suyo lo han cerrado y que el personal administrativo tenga que modificar agendas”. Y todo ello por no contratar a un nuevo técnico“.

Un profesional para Rioja Alta y otro para Rioja Baja

Es lo que pasa en Rioja Baja, denuncian desde el CSIF. Y es que si el técnico especiaista en radiología de Alfaro o Arnedo se pide un día libre, se cierra el servicio de rayos en Cervera del Río Alhama y el técnico de este municipio se desplaza a Arnedo o Alfaro, de forma que los pacientes de Cervera del Río Alhama que ese día tenían consulta tendrán que desplazarse a otro municipio. En Rioja Alta aseguran que la situación es “aún más compleja”. Y es que tal y como explican, “si un TER de Haro de turno de mañana pide el día libre, el TER de Santo Domingo de la Calzada cubre la consulta de Haro y cierra la consultal de Santo Domingo de la Calzada y los pacientes deben trasladarse a Nájera para ser atendidos. Es un sinsentido que estos pacientes se trasladen a Nájera para ser atenidos mientras su técnico también debe desplazarse para atender a los pacientes de Haro”.

Un “ir y venir de profesionales sin sentido de profesionales y pacientes” que para este sindicato tiene una facil solución. “La contratación de un tecnico espeicalista en radiología en Rioja Alta y otro para Rioja Baja”. Una solución “sencilla” que la “Consejería de Salud se niega a llevar a cabo. Hay profesionales de forma que la externa excusa de la Administración riojana no es válida en este caso”, concluyen.