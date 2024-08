La playlist de Alfonso Domínguez: “Los Consejos de Gobierno suenan a 'Put your money on me' de Arcade Fire”

El portavoz del Gobierno de La Rioja y consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, cree que la política actual suena al heavy más industrial de Rammstein. Sin embargo, se pone mucho más melódico cuando le pedimos que dedique una canción a la oposición. Estas son las respuestas de uno de los hombres fuertes del Gobierno al cuestionario musical del verano de Rioja2:

La canción de su infancia:

'Under my thumb' de The Rolling Stones.

La banda sonora de la adolescencia:

The Chemical Brothers, Los Planetas, Blur, Radiohead, Death cub for cutie, Placebo, Kraftwerk, Stone Roses, New Order, Felix da Housecat, Los Piratas.

La canción que marcó su juventud:

'Karma Police' de Radiohead.

Qué música sonará este verano en casa:

Arcade Fire, Iván Ferreiro, Arde Bogotá o CloZee

Una canción que no soporte:

'Adivino' de Bad Bunny.

Una canción que le dé ganas de bailar siempre que suena:

'Que nada nos pare (lo más importante)' de Elyella y La La Love You.

Una canción que defina su personalidad:

'Un mundo de gente incompleta' de Los Planetas.

Una canción que defina los Consejos de Gobierno:

'Put your money on me' de Arcade Fire.

Qué canción le dedicaría a la oposición:

'No puedo vivir sin ti' de Coque Malla.

Canción que suena en su cabeza cuando piensa en la política actual:

'Du hast' de Rammstein.