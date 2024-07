La playlist de Ignacio Echapresto: “En mi huerto suena un tema de Antonio Vega y a mi equipo de dedicaría una canción de Tina Turner”

Ignacio Echapresto, cocinero con dos Estrellas Michelin y una Estrella Verde, vive entre sonidos de la naturaleza y sonidos de cazuelas pero la música nunca falta. Sus gustos son variados y hasta en ocasiones sorprendentes pero hay una cosa que hace en silencio: crear. Estas son sus respuestas al cuestionario musical del verano de Rioja2.

La canción de su infancia:

Más que una canción, un momento. El de ir en el coche con mis padres y mis hermanos y escuchar “su” música. Desde Juan Pardo a Nino Bravo pasando por José Luis Perales o Paloma San Basilio entre otros.

La banda sonora de la adolescencia:

Joaquín Sabina, El último de la fila, Victor Manuel y Ana Belén, Mecano, Joan Manuel Serrat, Barricada, Loquillo, Duncan Dhu... Mucho pop español y algo de rock internacional como Queen, Scorpions, Roxette, Brian Adams, Bruce Springsteen...

La canción que marcó su juventud:

Alguna de Silvio Rodríguez, Pablo Milanes, Aute, Pedro Guerra, Ismael Serrano... Soy muy de cantautores.

Qué música sonará este verano en casa:

De todo un poco. Depende del día, del estado de animo, de la compañía... Como has podido ver, en lo que a música se refiere, soy bastante ecléctico.

Una canción que no soporte:

No me gusta el reguetón. Pero de ahí a qué no lo soporte...

Una canción que le dé ganas de bailar siempre que suena:

Chiquilla de Seguridad Social.

Una canción que defina su personalidad:

Difícil. Pero una de ellas podría ser You'll nevera walk alone, de Guerry and the Pacemakers. El himno del Liverpool. Porque a lo largo de mi vida nunca he caminado solo y porque en este viaje me acompaña mucha gente buena.

Una canción que le inspire para crear un plato nuevo:

Me gusta tener música para cocinar. Pero si estoy concentrado desarrollando alguna idea... Reina el silencio.

Música que suena en su cabeza cuando recorre la huerta:

El sitio de mi recreo. De Antonio Vega.

Con qué canción celebró la segunda Estrella Michelin:

Hicimos una celebración con la gente de Daroca para compartir con ellos ese logro, y allí un vecino del pueblo (Jesús) nos dedicó una versión de las mañanitas de Vicente Fernández. Él la llamo 'Las estrellitas'. Fue un momento muy chulo.

Qué canción le dedicaría a su equipo:

The Best de Tina Turner. Son muy buenos. Los mejores.