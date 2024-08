La playlist de José Luis Pérez Pastor: “Los Consejos de Gobierno suenan a Mike Oldfield”

⁠Es evidente que la música es una de las pasiones del consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor. Desde las series de héroes en su infancia hasta un repaso musical por lo que es y debería ser la política actual con recomendaciones que van del clasicismo de Hyden al guitarreo más duro o la calma de Mike Oldfield pasando por cantautores profundos y melódicos. Estas son las respuestas de Pérez Pastor al cuestionario musical del verano de Rioja2.

La canción de su infancia:

'Ulises 31'.

La banda sonora de la adolescencia:

'The number of the beast', de Iron Maiden.

La canción que marcó su juventud:

'Palabras para Julia', cantada por Paco Ibáñez.

⁠Qué música sonará este verano en casa:

Algo que invite a la alegría, como el 'Viva la vida' de Coldplay.

Una canción que no soporte:

Cuando eso sucede, cambio de canción.

Una canción que le dé ganas de bailar siempre que suena:

'Smells like teen spirit', de Nirvana.

Una canción que defina su personalidad:

'Centro de gravedad permanente', de Battiato

⁠Una canción que defina los Consejos de Gobierno:

'Amarok' de Mike Oldfield. Discurso, motivación, complementariedad, entusiasmo.

Qué canción le dedicaría a la oposición:

'La sinfonía de la sorpresa', de Joseph Haydn.

Canción que suena en su cabeza cuando piensa en la política actual:

Aunque muchos malos políticos intentan, sobre todo a nivel nacional, que la política en España suene a 'Poison' de Alice Cooper, o al 'Paint it black' de los Rolling Stones, pienso que la política debe ser la manera de mejorar la vida de todos, de buscar un camino para elevar al ser humano, por eso, me gusta el idealismo que se desprende del 'Emerald sword' de Rhapsody o la posibilidad de concordia que emana del 'Christmas truce' de Sabaton.