El Gobierno de La Rioja conmemorará el día del reconocimiento de las víctimas del franquismo el próximo 22 de julio con un acto en un teatro de Logroño bajo el título 'Recuerdo y Concordia'. Así lo ha desvelado la diputada de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, que ha denunciado que esto supone un claro incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y ha anunciado además que no acudirá a este acto por considerarlo “vergonzante”.

“Tenemos que reivindicar que fuimos capaces, en la anterior legislatura con iniciativa de Izquierda Unida, de aprobar una de las leyes más ambiciosas de todo el Estado español en materia de Memoria Democrática”, ha comenzado la diputada.

Así, según ha citado “la disposición adicional cuarta de la Ley de Memoria Democrática establece que el Gobierno de La Rioja realizará un acto institucional el 22 de julio de cada año en favor de las demandas de las personas afectadas por los crímenes del franquismo”. En este artículo se añade también que “para ello se articulará la instalación de una placa o monumento de recuerdo en un lugar céntrico de la capital de la comunidad autónoma de La Rioja en colaboración con su ayuntamiento”.

“Preguntamos al consejero Pérez Pastor qué acto iba a realizar en cumplimiento de esa disposición de nuestra Ley de Memoria Democrática y nos contestó vergonzantemente en otro de los elementos de desprecio constante al Parlamento de La Rioja, que le permitiera no desvelarnos lo que iba a ocurrir”, ha declarado Moreno.

Asimismo, ha explicado que el 11 de julio el Gobierno de La Rioja les envió a través de correo electrónico una invitación al “acto institucional 'Recuerdo y Concordia' en la Sala Gonzalo de Berceo. Basta leerlo para que se nos pongan los pelos de punta”, añade.

“Cuando hablamos de 'Recuerdo y Concordia' no se cita a quién se está homenajeando, a quién se está reconociendo y desde luego se está utilizando el nombre de una ley para seguir ultrajando la memoria de los represaliados en nuestro país y también en nuestra comunidad”, ha apuntado.

Henar Moreno ha indicado que los “más de 2.000 asesinados en nuestra comunidad autónoma no se merecen esto, unas víctimas que han sufrido 40 años de desprestigio, de olvido, de robo, de abandono todas esas familias que han tenido a sus seres queridos en cunetas no se sabe dónde, no se merecen esto”.

“Por tanto, desde Izquierda Unida y Partido Comunista de La Rioja no vamos a acudir a ese acto, sino que vamos a hacer un acto de colocación de un símbolo a la altura de la biblioteca pública, lo que era la antigua Tabacalera y donde asesinaron a los primeros que se conozca en nuestra comunidad autónoma”, ha comunicado Moreno.

“Nosotros vamos a cumplir la ley, nosotras creemos que hay que dejar en evidencia la vergüenza de esta comunidad autónoma, que no sólo ha decidido dejar en un cajón la ley, no cumplir nada, ni banco de ADN ni indemnizaciones, ni tan siquiera un inventario de fosas en nuestra comunidad, todo lo que tenga que ver con memoria ha sido abandonado por el gobierno del Partido Popular”, ha subrayado.

“Ahora no contentos con ello, vienen a hacer un acto vergonzante, un acto llamado 'Recuerdo y Concordia'”, así, ha concluido que “no buscamos venganza, pero sí justicia”.