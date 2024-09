Unos mismos San Mateos, distintos balances: Unas buenas fiestas, un desastre y las peores que se recuerdan

Unas mismas fiestas, pero balances radicalmente opuestos. Y es que a tenor de los análisis realizados este lunes por parte del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y los grupos municipales de la oposición, parece que han disfrutado de las fiestas de San Mateo, pero de ciudades distintas.

Y es que, tres días después de enterrar la cuba, han llegado los análisis por parte de unos y otros. El alcalde de Logroño las ha calificado de “buenas fiestas, creo que las fiestas han sido bastante buenas, bastante favorables, y han sido diversas para todo el mundo”, aunque también ha tendido la mano a los grupos de la oposición para mejorarlas. Así ha respondido a las preguntas de los periodistas asegurando que van a intentar que “lo que haya que mejorar, y puesto que afecta a la ciudad, hacerlo de la mano de todos los grupos políticos, para recibir ideas, para recibir sugerencias”, porque están dispuestos a mejorar todo aquello que haya que mejorar.

Para el primer edil, “los San Mateos son las fiestas de la ciudad, son las fiestas con vocación regional, y son un escaparate nacional” así que todas las propuestas que se puedan hacer para mejorar los San Mateos, más allá de las legítimas críticas, estarán encantados, ha insistido, porque Logroño bien merece seguir mejorando. Y pese a las críticas recibidas, Escobar se queda con la valoración personal ya que tal y como ha confesado, ha vivido unas fiestas agradables, cordiales y en la calle, descartando además hacer una valoración política. “Creo yo creo que las fiestas han sido bastante buenas, bastante favorables, y han sido diversas para todo el mundo”.

Un desastre

Y de unas buenas fiestas para el alcalde de Logroño a un “desastre” para el PSOE de Logroño. Su portavoz, Luis Alonso, las ha calificado como unos festejos que Logroño no merece y pide al Gobierno local a trabajar “para que arreglar lo que ellos mismos han estropeado”.

En su balance, los socialistas han destacado la mala planificación en lo relativo a la hora del cohete anunciador de las fiestas, algo que dicen es competencia exclusiva del alcalde. “Había gente en el cohete, sí, pero trasladando la responsabilidad a muchos padres que tuvieron la necesidad o la obligación de firmar para que nuestros hijos pudiesen acudir. Y con una parte de la comunidad educativa, que no pudo asistir”. Despropósito, al que se unió la Consejería de Educación estableciendo diferencias entre colegios por unos metros. Y más despropósitos. “Un tragantúa que no estaba donde el programa decía que debía estar; cancelación de actos; drones que empiezan tarde; sin casas regionales; aforos sin controlar; o un programa que se mandó a última hora, ni tan siquiera llegó a muchas zonas de Logroño”.

También ha tenido referencia para la Quema de la Cuba, “una cuba de una peña, con la provocación hacia la anterior Corporación quemando elementos indultados en el año 2019 y la espantada del señor Escobar que no fue capaz de dar la cara y cerrar los snamateos 2024 ante los primeros pitidos del público”. Y además, el portavoz de los socialistas de Logroño se ha referido a lo ocurrido en el acto del Pisado de la Uva en el que la bandera de Logroño no estaba en el escenario y en el que el alcalde de Logroño no fue saludado ni por el presentador ni por el presidente del Gobierno regional.

Y lejos de recoger el guante, los socialistas se lo han dejado claro al alcalde. Que no cuenten con el PSOE de Logroño para mejorar las fiestas. “Escobar y Sainz no son de fiar en materia de fiestas, que no cuenten con el PSOE para mejorarlas porque han sido ellos los que las han estropeado”.

“Las peores que se recuerdan en años”

Y para el portavoz del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, las últimas han sido las peores fiestas que se recuerdan en años por “falta de trabajo y a la improvisación”. En rueda de prensa en la que ha hecho balance de los festejos, Antoñanzas ha asegurado que las fiestas mateas de este año “han sido poco atractivas y ambiciosas, con una oferta de actividades de mínimos y una programación plagada de errores”. “El señor Escobar ha sido incapaz de dar la cara ante los logroñeses, ni de asumir ningún tipo de responsabilidad ni hacer autocrítica, cuando es el máximo responsable de que estos sanmateos hayan sido los peores que se recuerdan en años y unos de los más caros”, ha censurado el edil riojanista. Algo que, a su juicio, “demuestra que tenemos un Gobierno municipal, alejado de la realidad, encerrado en una burbuja, sin saber qué es lo que pasa en las calles”, ha afirmado.

Y además, ha recordado que a una semana de que comenzaran las fiestas, el equipo de Gobierno municipal modificó el presupuesto para inyectar 100.000 euros a Festejos, de los que aún no conocemos su destino definitivo, y que se quitaron de partidas tan importantes y sensibles como el mantenimiento de colegios públicos, cultura o salud“.

También ha cuestionado que “algunos de los actos más multitudinarios de las fiestas han estado salpicados por la polémica, como mantener lectivo el día del disparo del cohete, poniendo en evidencia que el alcalde no había trabajado este tema”.

A ello ha sumado “la eliminación de la gratuidad de las barracas para los colectivos con discapacidad, con una improvisación que hace que estos colectivos a los que se pretende ayudar al final salgan perjudicados; o la quema de una cuba indultada por otro alcalde porque no se había contratado y se acabó pidiendo a una peña que les donaran parte de su carroza”. “Desde el Partido Riojano entendemos que todos estos errores generan una enorme decepción entre la ciudadanía y causan un daño irreparable a la imagen de la ciudad e incluso al prestigio de los sanmateos”, ha considerado.

Y además ha lamentado que Logroño haya perdido el Espacio Peñas por la “nefasta gestión del concejal de Promoción de la Ciudad” y que “se haya abandonado la esencia de unas fiestas alegóricas a la vendimia y al folclore”, en lo que ha puesto como ejemplo “la pérdida, por temas económicos, del Festival de Jotas”.

Al respecto, ha vuelto a reclamar que San Mateo “cuente con el Día del Traje Regional; que se promueva la ciudad con motivos alegóricos a la vendimia más allá de la fuente del vino; que se entregue a los recién nacidos el pañuelo de fiestas; y que se recupere el concurso de decoración de escaparates comerciales”.

Al igual, ha criticado que “la infancia y la juventud han sido las grandes olvidadas por el Ayuntamiento”. “Las actividades han sido escasas y la mayor parte, como hinchables o talleres, estaban organizadas por las peñas y las asociaciones de vecinos”, ha afirmado.