Satisfacción de Capellán en su primer encuentro con Sánchez: “Hay un compromiso para mejorar las infraestructuras y traer las Glosas”

“La valoración es positiva porque ha escuchado las demandas de La Rioja y no siempre tienes ocasión de hablar más de una hora con el presidente del Gobierno de España”. Son las palabras con las que el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha valorado su primer encuentro institucional con el presidente del Gobierno de España dentro de la ronda de contactos que Pedro Sánchez está llevando a cabo con los dirigentes autonómicos. Reconoce Capellán que ha sido un buen punto de partida pero recuerda que es un hombre “práctico” y tiene que ver resultados. “Si todo se queda en la conversación y la escucha no habrá servido para nada, si se van atendiendo las demandas, la reunión habrá sido muy positiva porque ha habido receptividad y comprensión del déficit que tiene La Rioja”, ha señalado en la comparecencia ante los medios de comunicación.

Esas demandas Capellán las tenía claras y las llevaba en un extenso documento bajo el brazo cuando ha entrado en la Moncloa. Las infraestructuras de comunicación y las Glosas Emilianenses han sido las principales asignaturas pendientes con las que el presidente riojano acudía a este encuentro y parece que ambas han sido apoyadas por el presidente del Gobierno.

“Toda mi exposición ha sido en torno al hecho de que La Rioja quiere seguir contribuyendo al progreso de España porque es de las que más aporta al PIB del país, pero tenemos limitaciones y déficits en los que tiene que colaborar el Gobierno”, ha explicado Capellán en su comparecencia posterior al encuentro, “lo que más lastra la competitividad de nuestra economía es el gran déficit en infraestructuras de comunicación y el presidente es consciente de ello”.

Mejores trenes y más uso del aeropuerto

En este sentido, el dirigente riojano le ha planteado a Sánchez la necesidad de mejorar las conexiones por ferrocarril acelerando el corredor Cantábrico-Mediterráneo. “No podemos esperar a 2050 y en línea con la propuesta de los empresarios de todas las comunidades autónomas recorridas por este corredor, he pedido que se acelere y sea realidad para 2040”, ha señalado Capellán que también ha planteado medidas a más corto plazo.

Le ha recordado a Sánchez que el compromiso del ministro Óscar Puente con La Rioja es mejorar las conexiones con Madrid a lo largo del primer semestre de 2025 mediante un nuevo tren con parada única en Calahorra que unirá las capitales de La Rioja y España en menos de tres horas.

Respecto al transporte aéreo, el presidente riojano ha evidenciado la situación “infrautilizada y deficitaria” del aeropuerto riojano y ha planteado que se pueda utilizar como servicio público y que se rebajen las tasas para poder hacerlo más competitivo. “He puesto sobre la mesa incluso la posibilidad de 'charterizar' vuelos para algo tan atractivo como el enoturismo gracias al potencial de bodegas que tiene La Rioja”, ha explicado.

En lo relativo al transporte por carretera, Capellán ha entregado a Sánchez el pacto histórico firmado por todas las fuerzas y agentes económicos y sociales en el año 2018 en La Rioja poniendo el acento en la esperada liberalización de la AP-68 en el año 2026 y la necesidad de realizar para esa fecha las obras y enlaces necesarios para dar permeabilidad a todo el territorio.

“No es el foro para abordar la financiación autonómica”

Vinculado a estas deficiencias de La Rioja, Gonzalo Capellán ha recordado en el encuentro el contenido del artículo 46 del Estatuto de Autonomía que reconoce la desigualdad por la situación fronteriza con dos comunidades con ventajas fiscales como son Navarra y el País Vasco. “Es una realidad que nos lastra y debe ser compensada”, señala el presidente riojano.

Sin embargo, no ha querido referirse al debate sobre la financiación autonómica reavivado por el acuerdo singular con Cataluña. “Intento ser una persona coherente y racional y siempre he dicho que eso hay que plantearlo en el foro adecuado y no es este. Aquí hemos venido a hablar bilateralmente de las cosas que deben solucionarse bilateralmente”, ha respondido Capellán a las preguntas de los periodistas, “yo no he venido como presidente del PP sino como presidente de mi tierra, a defender los intereses de los riojanos que es mi única preocupación”.

Ha explicado que durante el encuentro Sánchez no ha planteado la cuestión de la financiación autonómica pero reconoce que él sí ha pedido que el Gobierno de España incremente la financiación por las dificultades que en su opinión tienen las comunidades para atender los servicios básicos. “Es lógico por tanto que nos opongamos a cualquier financiación singular”, ha señalado en referencia a Cataluña, “y nunca aceptaré ninguna merma en las aportaciones que llegan a La Rioja, que además es de las comunidades que más destina a educación y políticas sociales”.

Ha pedido explícitamente el presidente de La Rioja que las leyes estatales vayan acompañadas de la financiación necesaria para su desarrollo autonómico y ha hecho referencia en este sentido a la Ley de Universidades y, especialmente, a la de Dependencia. “El artículo 32 dice que la aportación de las comunidades autónomas será al menos igual a la del Estado pero en la práctica, en 2024 se ha destinado a este fin 150 millones de euros en La Rioja y sólo un 23% ha venido del Estado”, ha denunciado Capellán, “si queremos mantener la calidad en la prestación de servicio y teniendo en cuenta además que la población va envejeciendo, esas partidas se irán incrementando”.

Apoyo para el traslado de las Glosas

Las Glosas Emilianenses, uno de los caballos de batalla del presidente Capellán para esta legislatura, también han sido uno de los temas centrales de este primer encuentro con Sánchez. El riojano ha pedido la colaboración del Gobierno de España para que esos documentos, que salieron del monasterio de Yuso y están custodiados en la Real Academia de Historia desde mitad del siglo XIX, puedan ser prestadas a la comunidad para la exposición que se está organizando para el año 2026. Parece que la propuesta ha sido bien recibida.

“El presidente había leído mi propuesta, le ha interesado muchísimo y ha considerado que La Rioja tiene toda la razón”, ha expuesto Capellán, “cree que es una oportunidad y que las glosas deben y pueden viajar y por eso va a apoyar al Gobierno de La Rioja para esta colaboración”.

Educación y salud, prioridades para La Rioja

Ha pedido el presidente riojano colaboración en los dos principales proyectos sanitarios que afronta La Rioja: la ampliación del Hospital San Pedro y la puesta en marcha de los estudios de Medicina en la Universidad pública. Además, le ha planteado a Sánchez la necesidad de refuerzo en áreas como la atención primaria, la pediatría y la psicología. En este sentido, ha puesto sobre la mesa su preocupación por la salud mental y la necesidad de “acometer una línea de choque” poniendo en valor además el proyecto piloto que lidera La Rioja junto con La Caixa para atender an la Primaria los trastornos leves.

También ha puesto el acento en dos ambiciosos proyectos para la construcción de dos nuevos centros integrados de FP (Logroño y Calahorra) con una inversión que supera los 80 millones de euros y que podrían ser una realidad antes con el apoyo de otras administraciones. En ese sentido, ha solicitado al Gobierno de España que los fondos que se destinan a la mejora de la FP puedan incluir la cofinanciación de estas infraestructuras y sus equipamientos. “Hemos planteado una opción que ha despertado el interés del presidente, Pedro Sánchez”, ha avanzado.

En el dossier entregado por el presidente del Gobierno de La Rioja, se insta al Gobierno de España a colaborar financieramente en la puesta en marcha del nuevo Centro de Especialidades y Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) Adoración Saénz, cuyo proyecto ya se ha adjudicado por un importe superior al millón de euros y cuyas obras podrán comenzar en 2025, con una inversión prevista superior a los 16 millones de euros. Esta actuación busca dar respuesta a la atención sanitaria no solo a corto plazo, sino también a medio y largo, con mejores servicios, más modernos, más medios y más adecuados a las necesidades de los ciudadanos.

Fondos europeos

Por último, un nuevo punto de encuentro: los fondos europeos. Ha eludido Capellán hablar del recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno de España contra los puntos de la Ley de Medidas Fiscales de La Rioja que se refiere a la tramitación de estos fondos. Sin embargo sí ha asegurado la coincidencia con Sánchez en la necesidad de dar más mecanismos de flexibilidad y ampliar los plazos. “Somos plenamente coincidentes en este punto y él es el primero que estaría encantado para que todos seamos capaces de aprovechar al máximo esos fondos”, ha explicado Capellán, “le he pedido además más flexibilidad para poder replantear algunos de esos proyectos”.

Ha sido, en definitiva, un encuentro satisfactorio para el presidente de La Rioja que lo ha definido como “un 'win-win': si España colabora con las infraestructuras y la financiación, La Rioja seguirá avanzando y así contribuirá a su vez al crecimiento de España”.