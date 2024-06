El secretario general del PCE pide el voto para Sumar “para evitar los gobiernos reaccionarios que han ido restringiendo derechos”

El diputado de Sumar y secretario general del PCE Enrique Santiago ha asegurado este domingo en Logroño que “en esta campaña electoral, lo que vamos a hacer es fundamentalmente es conseguir que la candidatura de Sumar contribuya en el Parlamento Europeo a evitar la llegada de la derecha y la ultraderecha a las mayorías parlamentarias”.

Santiago ha participado este mediodía en la capital riojana en la entrega de nuevos carnés de afiliados al partido, en un acto en el que ha estado acompañado, entre otros, por el coordinador de IU en La Rioja, Diego Mendiola, y por la diputada regional de la coalición, Henar Moreno.

En declaraciones a los periodistas, Santiago que asegurado que “lo que ha ido ocurriendo en Europa, sucesión de gobiernos reaccionarios que han ido restringiendo derechos, nosotros lo evitamos el pasado 23 de julio y es lo que vamos a hacer ahora en estas elecciones del Parlamento Europeo”.

Así, ha considerado que “el voto a Sumar que pide Izquierda Unida es la única opción de que podamos seguir avanzando en Europa como hemos avanzado en España, ampliando derechos con una reforma laboral que ha sido la primera en 40 años que ha recuperado derechos y no los ha restringido, el incremento del salario mínimo o las políticas de cuidados”.

“Creo que, en este sentido, todos los ciudadanos y ciudadanas saben la diferencia entre el PSOE y Sumar, es la diferencia entre prometer y hacer. Todo el mundo ha visto en estos años que, para el Partido Socialista, nunca es buen momento para acometer los cambios que necesitan los trabajadores y trabajadoras de este país, no querían subir el salario mínimo, decían que no era buen momento porque iba a crear una crisis económica y fue la actitud de Sumar diciendo que si no se subía salíamos del Gobierno, la que les obligó a hacerlo”, ha apuntado.

Algo similar, ha continuado, ocurrió “con la reforma laboral, opinaban que eso iba a generar unos altos índices de desempleo y lo que hemos conseguido es lo contrario, precisamente que nuestro país esté creando empleo como ningún otro en la Unión Europea y tener en estos momentos el mayor número de españoles y españolas de alta en la Seguridad Social trabajando”.

Además, a su juicio, “el Partido Socialista cuando llega a Europa suscribe las políticas de recortes con el Partido Popular Europeo”. Un voto a la derecha que, en sus palabras “está claro que es un voto para acabar con la democracia, el Partido Popular durante años ha respetado las reglas de la democracia, pero ahora mismo no las reconoce las reglas cuando ellos no gobiernan y no llegan a las instituciones”.

“El Partido Popular se niega a que el Estado pueda hacer la función de atención a quien más lo necesita al negarse, por ejemplo, a subir impuestos. El problema no es las subidas de impuestos, el problema es a quién se le cobran los impuestos. El Partido Popular se ha acostumbrado a recaudar únicamente entre los trabajadores y trabajadoras”, ha criticado.

Por contra, Enrique Santiago ha asegurado que “nosotros hemos puesto en marcha políticas tan importantes como los impuestos a los beneficios extraordinarios de compañías energéticas o de los bancos de las compañías financieras, es decir, recaudando donde más dinero hay, donde hay beneficios abusivos”. Algo, ha añadido, “que es lo que nos ha permitido todas estas políticas de ampliación de las becas, de subidas de salarios públicos o de atención de las necesidades más colectivas”.

Ha advertido, especialmente, del “riesgo de una ultraderecha que ahora mismo está en una situación de traición a España, aparte de no proponer nunca nada y negar lo evidente, por ejemplo, que cada vez las temperaturas son más altas o que el cambio climático es una realidad”.

Pero ha considerado más grave que “en los momentos en los que nuestro país está siendo agredido, como ha hecho ahora el Gobierno de Israel, amenazando con causar daño a España, por algo que no es más que aplicar el derecho internacional al pueblo palestino, que ya habían reconocido dos terceras partes de la Comunidad Internacional, más de 140 países, y lo que vemos es que el señor Abascal se va a Israel a reunirse con el primer ministro”.

Alguien, ha continuado “que no solamente está cometiendo un genocidio, sino que ha amenazado al Gobierno español y a todos los españoles y españolas con causarnos daño, y en vez de pararle los pies, lo que hace es rendir pleitesía a este criminal que quiere dañar España”.

“Es evidente que los ciudadanos de este país no pueden votar fuerzas políticas que van a traicionar los intereses generales. Por eso queremos que, en España y en La Rioja, todo el mundo conoce que, gracias a que estamos en el Gobierno, estamos ya haciendo políticas diferentes, y queremos que esos cambios se trasladen a Europa. Por eso Izquierda Unida lo que va a hacer es pedir el voto para Sumar”, ha finalizado.