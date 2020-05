La Gomera, del primer positivo de España a pionera en la fase 1 de desescalada: "Es como un día normal antes de que estallara la pandemia"

La Gomera, junto a El Hierro, La Graciosa y Formentera, comienza hoy la primera fase del plan de desescalada. Tras casi dos meses en casa, y tras registrar el primer caso de COVID-19 de España, la isla colombina puede presumir de ser de uno de los lugares en el que sus vecinos y vecinas ya pueden sentarse en una terraza o acudir a una tienda de ropa.

A primera hora de la mañana, el ambiente que se respiraba en pueblos como Vallehermoso o Hermigua era de absoluta normalidad. "Es como cualquier otro día antes de que todo esto comenzara", valoran algunos clientes que se dirigen a sus supermercados de confianza. Selene Chinea sube las escaleras hacia su puesto de trabajo por primera vez tras varias semanas realizándolo desde casa: "En Vallehermoso he visto movimiento, pero nada masificado. Eso sí, la gente mayor con la que me he encontrado lleva mascarilla y protección".

Según datos proporcionados por la Cámara de Comercio de La Gomera, alrededor del 50% de establecimientos de la Isla ha decidido retomar la actividad este lunes, entre ellos peluquerías y pequeños comercios. "Era lo que calculábamos, ya que muchos al depender del turismo han preferido no hacerlo de momento y a esto se le suma ese pequeño miedo que, lógicamente, existe. Esperamos que durante las próximas semanas sean más los que se animen", apuntan los comerciantes.

Propietaria de un pequeño comercio en Valle Gran Rey, La Gomera

En Valle Gran Rey, la zona turística por excelencia, la situación no ha sido muy diferente, según ha relatado Noelia Núñez, propietaria de la boutique de moda y complementos Hiedra. Por la mañana la jornada se ha desarrollado con una gran tranquilidad, pero a medida que avanzaba el día "los clientes se han ido animando algo más". Núñez no ha sentido miedo en la clientela: "Han venido a comprar, a probarse ropa y a buscar regalitos". Para cumplir con las medidas de seguridad, no puede haber más de dos personas dentro de la tienda y al acceder deben echarse gel desinfectante en las manos. "Aún son muchos los que siguen comprando por la página web para no tener que acudir al establecimiento".

Ambiente en la plaza de Alojera, un pequeño barrio de La Gomera

En la capital de la isla han colocado las sillas y las mesas en sus terrazas, menos de una decena del total de las cafeterías existentes. Lo han hecho respetando las distancia que marca la ley y con las correspondientes medidas higiénicas, como es el uso de mascarillas por parte de los trabajadores. Quien también se ha animado en San Sebastián a colocar nuevamente las plantas a las que trata con tanto esmero y cariño es José Ramón Mora, propietario de la única floristería abierta por el momento en la capital, Jardín Colombino.

"Ha sido una mañana normal, con más gente de la que esperaba, ya que ha habido quienes venían buscando ese detallito por el Día de la Madre. La verdad que ha ido todo muy bien y controlado, tanto por nosotros, como por los clientes. Han esperado en la calle y han ido entrando a la floristería de dos en dos personas", destaca Mora, ilusionado por poder reabrir nuevamente las puertas de su establecimiento y ofrecer con seguridad la mejor variación de colores y olores en cada una de sus plantas.

Una cafetería San Sebastián de La Gomera, en el primer día de la fase 1

A pocas calles de distancia se encontraba Carlos Brito, propietario del único estudio fotográfico con el que cuenta la capital gomera y que hoy no ha dudado en coger una vez más su cámara para hacer lo que más le gusta. "Ha habido movimiento y la gente ha sido precavida tomándose en serio las normas como es el uso del gel y de las mascarillas, solo nos falta que instalar las mamparas".

Terraza en el centro de San Sebastián de La Gomera

La fase 1 de desescalada ya se vive en La Gomera, pero de forma pausada y con cautela por parte de sus vecinos y del sector empresarial: "Hay que dar los pasos correctos para poder conseguir buenos resultados".