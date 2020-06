La oposición recrimina a Almeida que no denunciara la situación en las residencias tras las actas de su Policía

Las residencias de mayores, y las fatales consecuencias de una gestión insuficiente y polémica en la Comunidad de Madrid, han roto el buen clima entre los grupos del Ayuntamiento de Madrid, que llevan semanas negociando un pacto de reconstrucción tras el coronavirus. El día que se está debatiendo la reprobación del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el asunto ha tensado también el Pleno ordinario celebrado este jueves en el Palacio de Cibeles.

La oposición (Más Madrid y PSOE) ha reprochado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que no denunciara la situación de los geriátricos tras conocerla a través de las inspecciones de la Policía Municipal, que acreditan, como publicó eldiario.es, que los centros estaban desatendidos y no habían sido medicalizados, como anunció el Gobierno de Ayuso.

"Hay una administración que ha tenido competencias, información y trato directo con el estado de las residencias en la ciudad de Madrid. ¿Qué hicieron ustedes cuándo leyeron las actas de la policía municipal que constataban que faltaba material, que la medicalización no era cierta, que había desprotección? No exigieron sus responsabilidades al Gobierno de la Comunidad de Madrid y otros alcaldes sí lo hicieron", ha expresado la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, en referencia a los recursos que Alcorcón, Móstoles y Leganés llevaron a la justicia tras constatar que el estado de las residencias de sus municipios.

El concejal Ramón Silva, del PSOE, ha preguntado al Gobierno de Almeida "qué responsables de la corporación conocieron la situación" y ha denunciado que enviaran refuerzos del Samur a Soria y Segovia cuando en Madrid la situación aún era límite. "Todas estas inspecciones se llevaron a cabo cuando ya estaba en vigor el protocolo del Gobierno de Ayuso que excluía de la atención hospitalaria a determinados residentes", ha añadido.

"De quien no hemos tenido ayuda ha sido del mando único que no ha puesto un pie en las residencias", ha respondido la concejala de Seguridad y portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, refiriéndose al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. El PP ha empleado en su argumentario en las últimas semanas la idea de que el Gobierno de España, el "mando único" al que han apelado en el Pleno de nuevo, tenía las competencias sobre las residencias. Pero no fue así.

"Estamos todos de acuerdo en que el mando único era la Consejería de Sanidad. A lo mejor habrá que escribirlo en la mesa de los acuerdos", ha dicho Silva en la contraréplica. "Si ustedes no quieren contar los fallecidos, qué les vamos a pedir en esta cuestión", ha zanjado Sanz siguiendo la consigna marcada por Génova a sus cargos.

La portavoz ha informado de que el SAMUR realizó 10.000 traslados de residentes a hospitales durante la pandemia. "Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, seguramente el Gobierno de la nación no pueda decir lo mismo", ha dicho Sanz, que ha señalado a la oposición por su "obsesión política de acoso y derribo a la Comunidad de Madrid". "No es justo que su obsesión ponga en duda la tarea ingente y heroica de unos servicios que han contado con el total apoyo del alcalde de Madrid. Cuando no estaba ni el mando único ni el presidente del Gobierno, el alcalde estaba con ellos para apoyarlos en el Palacio de Hielo o en Ifema".