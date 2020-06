Actas policiales prueban que al menos cinco residencias pidieron auxilio a la Comunidad de Madrid sin respuesta: "Sugieren abandono de las instituciones"

Las actas de las inspecciones realizadas por la Policía Municipal en las residencias de la ciudad de Madrid durante las peores semanas de la pandemia reflejan la situación desesperada en la que se encontraban. Falta de personal sanitario y de equipos de protección, que se sumaban a una ausencia de respuesta por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. Al menos cinco de esos centros detallaron a los agentes cómo fueron ignoradas ante las llamadas de socorro mientras sumaban infectados, fallecidos y trabajadores en cuarentena.

El relato de la desatención por parte del Ejecutivo regional en los momentos más críticos, cuando los muertos se contaban por cientos y las residencias estaban siendo duramente golpeadas, se extrae de 12 actas de la Policía Municipal de Madrid a las que ha tenido acceso eldiario.es, que se suman a las publicadas por Infolibre y la Cadena Ser.

"Sugieren abandono por parte de las instituciones", recoge el informe realizado por los agentes municipales el 17 de abril en la residencia Hermanas Merecedoras de la Caridad. En esa fecha ya habían fallecido tres residentes de este centro y cuatro de los nueve trabajadores se encontraban de baja por haber presentado síntomas compatibles con la Covid-19. No contaban con ningún médico. "No han recibido visita de UME, ni bomberos ni nadie hasta nuestra llegada", escriben los agentes municipales en el informe.

Acta de inspección de la residencia de las Hermanas Mercedarias de la Caridad

La directora del centro relata en esa conversación con los policías el abandono al que se habían visto sometidos. La Comunidad de Madrid llamó para interesarse el 16 de abril, un día antes de la llegada de estos agentes, pero nada más pese a que la situación sanitaria de la región era mucho más esperanzadora tras semanas de colapso sanitario. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, llevaba días anunciando el "repliegue del sistema sanitario" y el Ayuntamiento de Madrid ya había enviado refuerzos del SUMMA a Castilla y León, una ayuda que no llegó a muchas de las residencias de la región.

Pero este no era el único centro que en abril relataba el abandono al que se sentían sometidos por parte del Gobierno regional. Hasta cuatro residencias más detallan situaciones en las que pese a haber solicitado ayuda expresa a la Comunidad de Madrid, no obtuvieron "respuesta alguna".

Es el caso de la inspección realizada seis días antes, el 11 de abril, en el centro Conjunto Residencial las Fuentes. Una responsable explica que desde el centro solicitaron todo tipo de ayuda a la Comunidad de Madrid "no obteniendo respuesta alguna". El agente que realiza la inspección detalla que la residencia solicitó servicio de desinfección cuando tuvieron conocimiento de un positivo pero "no obtuvieron respuesta alguna", así como un médicos, también sin respuesta. Esta residencia pidió además "todos los días a la Comunidad de Madrid" tests rápidos para residentes y trabajadores "no obteniendo respuesta alguna".

Acta de inspección del Conjunto residencial Las Fuentes

La ausencia de respuesta fue una tónica durante semanas. La residencia Santísima Virgen y San Celedonio, una de las más golpeadas por el virus, registraba 34 fallecidos y 25 residentes infectados cuando los agentes se personaron el 3 de abril. La situación era crítica porque además la mayoría de los trabajadores se encontraban de baja tras haberse infectado.

Acta de inspección de la residencia Rafael Alberti

"El personal que se observa es deficiente en número", recogió el agente municipal en su informe tras comprobar que el centro solo contaba con una enfermera y dos médicos para 120 residentes. Esta residencia que sumaba decenas de fallecidos e infectados manifestó "haber solicitado ayuda a las diferentes autoridades sanitarias y sociales no habiendo recibido ninguna contestación".

Un relato similar al ofrecido por la directora de la residencia Rafael Albertti. Esta inspección se produjo un día después, el 4 de abril, cuando el centro contaba con 23 residentes aislados con síntomas y 18 profesionales de baja. La responsable del centro lamentó no haber tenido el soporte de las autoridades: "No se han personado nadie, ni UME ni Comunidad de Madrid. En definitiva, nadie". La directora solicitaba "urgentemente", y así quería que constara en el documento, todo tipo de equipos de protección.

Acta de inspección de la residencia Santa Genoveva Torres

La situación por tanto era similar en todas las residencias. Daba igual que las inspecciones se hubieran realizado a principios de abril o en las semanas siguientes cuando la presión asistencial en los hospitales ya había bajado. Así lo refleja también la inspección realizada en la residencia Santa Genoveva Torres el 2 de abril, a la que ha tenido acceso eldiario.es y ha adelantado la Cadena Ser. Los trabajadores relataron a los agentes que habían solicitado "concentradores de oxígeno a la Fundación Jiménez Díaz y al Centro de salud Ventura Rodríguez pero sin respuesta", así como "medios humanos (enfermeros, geriatras,...)" y medios de protección sin que hubieran sido contestados.

El personal del centro denunció que se encontraba "en situación de desamparo por las instituciones públicas" y que lo único que habían obtenido hasta el momento era "material donado". La residencia sumaba hasta esa fecha cuatro ancianos fallecidos, 20 ancianos con síntomas y 16 trabajadores de baja médica.

Sin material de protección

Además de la falta de respuesta, los agentes constataron una carencia generalizada de equipos de protección que se tradujo en plantillas mermadas. En la inspección que realizaron al centro el 2 de mayo el 4 de abril, la Policía municipal refleja cómo estaban bajo mínimos de material. El centro demandaba gafas, batas, pantallas, mascarillas FPP2 y FPP3 y también requerían gel desinfectante. "El centro solicita ayuda", añadieron los agentes, que entre paréntesis destacaron la necesidad de "enfermería y auxiliares". Seis trabajadores de los 27 trabajadores con los que cuenta el recurso asistencial estaban de baja.

Una situación parecida era la documentada en el centro Domus Vi Madrid Sur el 6 de abril. Este centro además ya registraban 17 muertes entre sus 122 residentes. "Hay coordinación con [el hospital] Infanta Leonor para medicación de residentes", destacaron los agentes, que certificaron que los usuarios "con síntomas" estaban en habitaciones individuales.

A esta residencia también acudió la UME, que –según consta en los documentos a los que ha accedido eldiario.es– estuvo "todo el fin de semana desinfectando". En esa visita se deja constancia de que necesitan "medios de protección individual ya que no han contado nunca con ellos". Entre las peticiones, incluyen "oxígeno, bandejas isotérmicas, concentradores, cámaras de inhalación, test para plantilla y residentes, buzos impermeables". Material básico también es demandado: "Necesitan urgentemente mascarillas buenas FPP2 y FPP3".

La escasez de profesionales queda patente en todas las inspecciones pese a que entonces la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, defendiera aquellos días que las residencias de la Comunidad de Madrid ya estaban medicalizadas.

La directora del centro Domus Vi Madrid Sur indica que "necesita personal sanitario, médicos, DUE, auxiliares". La situación en el centro de mayores Hermanitas Ancianos Desamparados también era crítica, con la mitad de sus residentes contagiados, 23 de 46. "Actualmente solo se encuentran seis personas trabajando en el centro entre trabajadores, voluntarios y hermanas", recogen los agentes en el documento fechado el 2 de abril. "No dan a basto con el personal que son para atender bien [a los residentes]", reseñan.

En estas actas también figuran las peticiones de algunos centros para que acudiese la UME a desinfectar o la confirmación de que este destacamento militar ya había pasado por allí. Por ejemplo, en el caso del centro Dos de mayo, los agentes anotaron que habían solicitado de manera "urgente" su visita y destacaron que "al parecer les dijeron que pasarán" esa semana esta semana".

En el caso de la residencia geriátrica Las Rosas los expertos en emergencias del Ministerio de Defensa pasaron el 31 de marzo, como figura en el acta fechada a 7 de abril. En él también plantean que en este centro de los 38 residentes tenían síntomas, cuatro dieron positivo y seis habían fallecido en ese momento. "Faltan EPI, guantes, mascarillas y pruebas", indicaban.

Todos los documentos que obran en poder de esta redacción indican que las llamadas de socorro de estos centros fueron ignoradas durante semanas, al igual que había ocurrido al inicio de la crisis en la residencia Montehermoso donde fallecieron 17 ancianos en cuatro días, como desveló este diario.

6.007 personas han muerto en las residencias de Madrid con coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad desde que estallara la crisis sanitaria. Todos fallecieron en la cama de los centros en los que residían –los datos no incluyen los que perecieron en los hospitales–. Los días previos a estas inspecciones que desvela eldiario.es, un protocolo enviado a residencias y hospitales, adelantado por Infolibre, restringió al máximo el traslado de los pacientes a los centros sanitarios. Por aquel entonces Ayuso negaba el colapso de la sanidad y aseguraba que las residencias estaban medicalizadas. Las actas desmienten (de nuevo) a la presidenta regional.