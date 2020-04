Ayuso retira durante la crisis la financiación a las escuelas infantiles públicas de los ayuntamientos

La Comunidad de Madrid ha suspendido los convenios con los ayuntamientos de la región que financian una parte de las escuelas infantiles de la red pública. En la práctica, esto significa que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha recortado temporalmente su aportación a estos centros y serán los ayuntamientos los que deban, si la gestión es directa, hacerse cargo de esa diferencia para pagar a las educadoras que han seguido trabajando desde casa, según ha denunciado entre otros el Ayuntamiento de Getafe, dirigido por Sara Hernández (PSOE).

La decisión se ha notificado a los ayuntamientos más de un mes después de que se clausuraran por decreto regional todos los centros educativos para evitar contagios. La Federación de Municipios de Madrid, presidida por Guillermo Hita (PSOE), ha reprochado al Gobierno regional que deje de asumir estas competencias, que "en ningún caso" son municipales sino de ámbito regional, haciendo una "dejación de funciones" que va a afectar "a cientos" de trabajadores en todo el territorio y "por supuesto" a los niños.

Fuentes de la Consejería de Educación aseguran que, desde el principio, se avisó a los ayuntamientos de que "estas eran las normas que se deben cumplir". Primero dejó sin efecto los contratos con empresas que gestionan indirectamente las escuelas de la red regional de escuelas. Ahora, ha roto también los convenios con los ayuntamientos para cofinanciar las guarderías municipales.

"La ley de contratos de las Administraciones Públicas obliga a suspender los contratos de gestión indirecta de los centros de educación infantil si no se presta el servicio. Los convenios que mantenemos prohíben pagar si no se presta el servicio y la normativa de subvenciones prohíbe abonar los cheques guardería si los niños no permanecen de manera efectiva en las escuelas", explican desde la Consejería de Educación, que no da una cifra sobre el presupuesto que ha dejado de transferirse a los ayuntamientos. "Desgraciadamente este es el escenario en la grave crisis que atravesamos", zanjan.

El propio Enrique Ossorio ha señalado en Twitter que espera que a la Federación de Municipios de Madrid "le parezca bien respetar la ley" porque lo contrario "sería inadmisible en un estado de derecho". Mientras, Hita manifestaba al consejero en esta red social que "reducir drásticamente y unilateralmente" los convenios de las escuelas infantiles supondrá un "problema importante" para los municipios.

La Federación ha relatado que la comunicación de la Comunidad de Madrid que se basa principalmente en "la falta de actividad" de estas escuelas durante el periodo de alarma, algo que "no se ajusta a la realidad" puesto que estas escuelas y Casas de Niños "no han dejado en ningún momento de prestar servicio y siguen funcionando de manera online, orientando a las familias y preparando materiales y juegos para

los pequeños".

Además, los trabajadores y profesionales de estas escuelas siguen "teletrabajando" en la mayor parte de los casos, y continúan manteniendo sus "claustros y revisión" de documentos por videoconferencias de forma habitual. "Muchos de nuestros municipios además gestionan de manera directa estas escuelas infantiles y los ayuntamientos no pueden aplicar ERTES, y tienen que asumir de manera completa el pago de los salarios de estos trabajadores, además de los gastos derivados del servicio, como sucede con cualquier otro funcionario del sector educativo", ha detallado la entidad supramunicipal.

Igualmente, han censurado que esta comunicación se produce "a mes vencido", cuando los servicios ya han sido prestados sin dar lugar a la suspensión o cese previo del convenio, por lo que los Ayuntamientos se encuentran con "una situación sobrevenida que financieramente supone miles de euros que en ningún caso es posible asumir".