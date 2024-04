La Filmoteca repasa el “buen momento” del cine africano con un ciclo de títulos “sorprendentes y heterodoxos”

La Filmoteca Valenciana presenta a partir de este martes un ciclo de cine africano actual. El documental 'Dahomey' (2024) de la franco senegalesa Mati Diop, ganador del Oso de Oro en la pasada edición de la Berlinale, es un reflejo del “buen momento que está viviendo el cine africano, pese a no ser demasiado conocido en los circuitos comerciales españoles”.

Desde el Institut Valencià de Cultura señalan que, en los últimos años, las cinematografías de África han desplegado “una insólita heterodoxia de tonos y formas, ofreciendo algunas de las propuestas más sorprendentes y profundas a nivel global”.

Conformado por una docena de películas, el ciclo proyectará hasta el próximo 19 de junio películas de directores ya consagrados como el mauritano Abderrahmane Sissako, la argelina Narimane Mari o la tunecina Kaouther Ben Hania, junto a una nueva generación de cineastas como el ruandés Kivu Ruhorahoza, la zambiana Rungano Nyoni, la keniata Wanuri Kahiu, el lesotense Lemohang Jeremiah Mosese o el egipcio Omar El Zohairy.

Según el comisario del ciclo, Javier H. Estrada, esta generación de autores “está acertando a radiografiar las complejas circunstancias de sus sociedades, detectando las heridas del pasado en el presente, aplicando siempre un humanismo inquebrantable y una audacia formal sin precedentes”. “Quizás debamos cambiar el eje de una vez por todas, mirar a África para encontrar el devenir más estimulante del audiovisual que se realiza en nuestros días”, apostilla.

El ciclo se inicia el martes 30 de abril, a las 18.00 horas, con la proyección de la producción franco-argelina 'Alubias rojas' (2013) de Narimane Mari. La sesión contará con la presentación del ciclo a cargo de su comisario Javier H. Estrada, crítico, profesor, programador de cine y miembro del consejo de redacción de las revistas 'Caimán. Cuadernos de Cine' y 'Secuencias. Revista de Historia del Cine'. La película podrá volver a verse el jueves 2 de mayo, a las 20.15 horas.

El primer largometraje de la argelina Narimane Mari es una sorprendente narración, abierta a múltiples interpretaciones, sobre un dramático episodio de la historia de su país: la guerra de independencia que enfrentó a Argelia con Francia entre 1954 y 1962. Mari revisa este suceso histórico a través de la mirada de una veintena de niños que recrean la guerra desde el presente de una manera inesperada.

Un grupo de niños juega en la playa mientras se queja de su dieta basada solo en alubias rojas y en sus efectos secundarios. Según avanza el metraje, sin ninguna ambientación histórica y solo a través del lenguaje, descubrimos que estamos en plena ocupación francesa de Argelia en la década de 1960.

El martes 7 de mayo, a las 18.00 horas; y el jueves 9 de mayo, a las 2.000 horas, La Filmoteca Valenciana proyecta 'Things of the Aimless Wanderer' (2015) de Kivu Ruhorahoza.

Original tanto en su estética como en su concepción narrativa, la segunda película del cineasta ruandés Kivu Ruhorahoza ofrece una esclarecedora reflexión sobre las relaciones entre el África subsahariana y Occidente. Un vínculo que aún hoy sigue marcado por las suspicacias mutuas, la represión social y el delirio colonizador.

A finales del siglo XIX, un explorador blanco se pierde en la selva y se encuentra con una joven mujer. En el siglo XX, un periodista extranjero conoce a una prostituta en un club nocturno. Tras pasar una noche juntos, ella desaparece misteriosamente.

El miércoles 8 de mayo, a las 20.15 horas; y el sábado 11 de mayo, a las 18.00 horas, La Filmoteca Valenciana proyecta 'Timbuktu' (2014) de Abderrahmane Sissako. Nominada al Oscar y gran triunfadora en los Premios Cesar, 'Timbuktu' es cine intrínsecamente africano que sin embargo, guarda referencias directas a la nouvelle vague y el neorrealismo italiano.

Los alrededores de Tombuctú han caído en manos de extremistas religiosos. Kidane vive tranquilamente en las dunas con su esposa Satima, su hija Toya e Issam, un niño pastor. En la ciudad, los habitantes padecen el régimen de terror impuesto por los yihadistas, que lo han prohibido todo. Las mujeres se han convertido en sombras. Cada día, unos tribunales improvisados lanzan sentencias tan absurdas como trágicas. El caos que reina en Tombuctú no parece afectar a Kidane hasta el día en que accidentalmente mata a Amadou, un pescador que ha acabado con la vida de 'GPS', su vaca favorita. Ahora debe enfrentarse a las leyes impuestas por los ocupantes extranjeros.

El martes 14 de mayo, a las 20.15 horas; y el jueves 16 de mayo, a las 18.00 horas, La Filmoteca Valenciana proyecta 'I Am Not a Witch' (2017), escrita y dirigida por Rungano Nyoni. Estrenada en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, la película obtuvo los premios a la mejor dirección y a la mejor ópera prima en los Premios del Cine Independiente Británico.

Ópera prima

La ópera prima de la cineasta zambiana Nyoni es una película muy original y con un estilo innovador sobre una niña internada en uno de los campos de brujas que aún existen en algunos países africanos. Después de un pequeño incidente en su pueblo de Zambia, una niña de nueve años es acusada de brujería y enviada a un campo de brujas, donde le dicen que si intenta escapar se convertirá en una cabra blanca. Tendrá que decidir si acepta su destino o si se arriesga en busca de la libertad.

El martes 21 de mayo, a las 18.00 horas; y el domingo 26 de mayo, a las 20.00 horas, La Filmoteca Valenciana proyecta 'Rafiki' (2018) de Wanuri Kahiu. La joven cineasta keniata utiliza esta versión actualizada de Julieta sin Romeo para analizar la situación de la mujer en África: madres que se han convertido en segunda esposa a la manera local, identidades que no entran en el esquema patriarcal o la diferencia de clases sociales. 'Rafiki' es uno de los retratos más vivos de la juventud africana que se hayan visto en los últimos años.

Zena y Ziki son dos chicas procedentes de diferentes contextos económicos que viven en un barrio residencial de Nairobi. Sus caminos se cruzan durante una campaña electoral que enfrenta a sus respectivos padres. Cuando se enamoran, deberán elegir entre el amor y su seguridad.

En el mes de junio el ciclo proseguirá con 'Atlantique' (2019) de Mati Diop; 'Abou Leila' (2019) de Amin Sidi-Boumédiène, 'This Is Not a Burial, It's a Resurrection' (2019) de Lemohang Jeremiah Mosese; 'El hombre que vendió su piel' (2020) de Kaouther Ben Hania; 'La noche de los reyes' (2020) de Philippe Lacôte; 'Air Conditionner' (2020) de Fradique (Mario Bastos) y 'Plumas' (2021) de Omar El Zohairy.