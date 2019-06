Errejón pide a Rivera que cambie de socios: "Está a tiempo de no cometer los errores que le han llevado a la crisis"

El líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, vuelve a tender la mano a Ciudadanos para formar "una mayoría alternativa" en la Comunidad de Madrid. El diputado plantea un "gobierno mínimo para la regeneración, no de izquierdas" que cuente con el apoyo también del PSOE y de los de Albert Rivera, a quien ha pedido que reconsidere su política de pactos. "Está a tiempo de no cometer los errores que le han llevado a la crisis", ha señalado Errejón en una rueda de prensa en la Asamblea de Madrid.

"Albert Rivera está recibiendo señales de los ámbitos más diversos de que se está equivocando. Hay dos salidas: enrocarse en la soberba y creer que el mundo está equivocado, y otra, replantearse planteamiento", ha abundado el diputado, que subraya que hay "importantes miembros de su dirección que le están diciendo que perpetuar al PP de la corrupción de la mano de Vox es una mala decisión".

Errejón asegura que hace "una llamada a que nos entendamos" y una petición para "sentarse a hablar" sin exigir sillones en el Gobierno. "No es una condición sine qua non. No vamos a ser una fuerza política de bloqueo", ha indicado. No obstante, el líder de Más Madrid ha precisado que el PSOE es la "fuerza más votada" y como tal "le corresponde llevar la delantera y somos respetuosos". "Nuestra comunicación con el PSOE es extraordinariamente fluida".

El líder de Más Madrid admite que no comparte ni compartirá con Ciudadanos "el mismo tipo de políticas económicas y sociales", pero sí el "sentido de la regeneración". "No le pido que nos pongamos de acuerdo en nuestra ideología", ha remachado.