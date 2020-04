¿Pueden salir los mayores de las residencias? Madrid crea confusión con una comunicación errónea a las familias

Los familiares de los más de 50.000 usuarios de residencias de la Comunidad de Madrid recibieron ayer una confusa comunicación que informaba de la posibilidad de trasladar a los usuarios a su casa durante la epidemia. ¿Entonces me están diciendo que puedo traerme a casa a mi familiar aunque tenga síntomas de coronavirus?", se preguntaba Marta, cuya madre vive en un centro concertado de un pueblo de la región y ha dado positivo en la prueba.

"Se permite el traslado del residente al domicilio de sus familiares para estar bajo el cuidado de su familia. Este traslado podrá realizarse, garantizando por escrito la familia, su permanencia en el domicilio familiar al menos mientras dure la situación de emergencia sanitaria", dice la misiva, a la que ha accedido eldiario.es y que ha tenido que ser rectificada horas después para aclarar que esta posibilidad solo se abre para los residentes "asintomáticos o que tengan un test negativo", según explican a eldiario.es fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, dirigida por Alberto Reyero.

El Gobierno regional asegura que no se trata de un cambio de criterio sino de un error en la redacción que ha generado confusión. "No va a salir ningún residente a no ser de que esté asintomático o que se le haga un test y dé negativo", apuntan fuentes de la Consejería de Políticas Sociales. El mismo criterio opera para posibles traslados entre residencias. "Ya se ha avisado a las residencias y a las plataformas de familiares y se ha enviado una nueva carta con el párrafo bien explicado", abundan.

En varias residencias se informó hace semanas a los familiares que podían quedar al cuidado de los usuarios en casa siempre que respetaran el confinamiento aunque nunca se había puesto por escrito hasta ahora. "En el escenario actual lo más importante es proteger a las personas vulnerables [...]; por ello, si dispone de apoyo y una cobertura suficiente para permanecer en su propio domicilio, es muy recomendable quedarse en el mismo hasta que el curso epidemiológico de la enfermedad se controle", indica la misiva.

La condición para mover a los residentes a casa, además de que no estén contagiados y puedan extender el virus en su hogar, es que los familiares se comprometan a respetar el confinamiento en un mismo lugar y también que se aseguren de que a su vuelta no llevan el virus al centro comunitario. "El reingreso cumplirá los siguientes requisitos: que el mayor se encuentre libre de síntomas o que se haya realizado un test de detección siendo el resultado negativo".

Las medidas están dictadas, según la misiva, por la autoridad sanitaria competente: la Consejería de Sanidad, que ahora además es el mando único sobre las residencias de mayores. La carta también reitera que los familiares no pueden realizar visitas y que solo podrán acceder en "situaciones excepcionales" -si se produce el fallecimiento del ser querido- pero siempre con mascarilla.