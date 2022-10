Podemos y Alianza Verde denuncian ante la Fiscalía de Madrid las cenizas del vertedero de Valdemingómez

Podemos y Alianza Verde llevarán ante la Fiscalía Provincial de Madrid el caso de las sacas de residuos tóxicos almacenadas en el vertedero de Valdemingómez, que se han roto esparciendo las cenizas por la zona. Las formaciones consideran que este hecho podría incurrir en un delito medioambiental e instan a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid de asumir las responsabilidades y no pasarse la pelota de una a otra.

Más Madrid también anunció el viernes que llevaría el caso ante la Fiscalia de Medio Ambiente y que presentaría una moción de urgencia en el pleno de Cibeles “para que se esclarezcan inmediatamente los motivos de estos vertidos, que se analice el suelo para comprobar si hay contaminación y que se depuren las posibles responsabilidades de la empresa y del personal municipal”.

“Entendemos que la salud de los madrileños y madrileñas está en peligro por una gestión absolutamente negligente del Partido Popular. Estos residuos, que son consistentes en cenizas tóxicas que se podrían estar esparciendo, son solo el último capítulo del desastre medioambiental que supone Valdemingómez y que se le suma a los olores y la contaminación”, ha denunciado la diputada de Podemos en la Asamblea, Alejandra Jacinto.

En la denuncia, presentada este lunes por la propia Jacinto, el candidato de Podemos a la alcaldía madrileña, Roberto Sotomayor, y el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, se insta a “investigar sobre la existencia de un amontonamiento de pisos de sacar rotas de residuos” que podrían “estar suponiendo un vertido contaminante en las inmediaciones de las instalaciones del complejo”. En concreto, el escrito considera que se podría estar produciendo un delito medioambiental “al no haber informado inmediatamente a la administración” competente.

Las cenizas fueron detectadas por asociaciones vecinales y ecologistas, que el pasado lunes anunciaron que habían denunciado los hechos ante la Guardia Civil. Dos días después, varios camiones aparecieron en el lugar para empezar a enterrar las sacas, que contienen los residuos de la actividad de la incineradora de basuras. Escoria, cenizas y residuos del sistema de depuración de los gases, entre otros desperdicios, que podrían estar esparciéndose por los municipios limítrofes de Vallecas y Rivas.

“Tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid, comandados por el Partido Popular, aluden que la responsabilidad es de la otra administración, pese a que la competencia es de ambos, de la administración local y autonómica y que corresponde a velar adecuadamente por el Medio Ambiente y la Salud Ambiental de miles de madrileños y madrileñas”, indican fuentes de podemos.

En concreto, desde el Consistorio de la capital aseguran que el vertedero está fuera del parque tecnológico municipal, aunque físicamente se encuentra en el mismo recinto, y que la aparición de las sacas rotas es competencia de la empresa concesionaria, Urbaser, o de la Comunidad de Madrid. Desde Sol, no obstante, aseguran que ellos son responsables de tramitar la Autorización Ambiental Integrada y realizar las inspecciones pertinentes.

“Estamos muy preocupadas ante la pasividad de Almeida”, indicaba Rita Maestre este viernes durante una visita al vertedero. “Se esconde, no da la cara y no explica a los vecinos de Madrid, pero sobre todo de Vallecas, cómo ha podido pasar esto y qué van a hacer para que no vuelva a ocurrir”, alegaba la líder de la oposición en el Ayuntamiento.