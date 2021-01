El Ayuntamiento de Madrid apoya que las discotecas sigan abiertas con mesas tras la fiesta en el teatro Barceló

El Ayuntamiento de Madrid defiende que la normativa dictada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que permite a las discotecas abrir siempre que instalen mesas y garanticen las medidas de seguridad es adecuada pese a la fiesta destapada en el teatro Barceló que la Policía Municipal está investigando y que evidencia la facilidad con la que se puede incumplir esta regulación en el interior de los locales.

"Siempre hemos dicho que teníamos que hacer todo lo compatible la actividad económica con el combate a la pandemia", ha justificado la portavoz del Ejecutivo municipal, Inmaculada Sanz, en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno de este jueves, en la que ha insistido en que en todo caso la competencia es de la "autoridad sanitaria", que decide lo que "es más necesario" en cada momento.

La también delegada de Seguridad ha avanzado que, en el marco de la investigación policial abierta, ya se ha identificado a los jóvenes que estaban en el interior y aparecen en los vídeos publicados bailando y sin mascarilla, aunque no ha precisado cuántos son ni las multas a las que se enfrentan. Sobre un eventual cierre del establecimiento situado en el barrio de Malasaña, Sanz asegura que "están abiertas todas las posibilidades" y se "va a investigar a los participantes y también al local". Los propietarios siempre han defendido que fue un "hecho puntual".

El Teatro Barceló ha suspendido sus próximos eventos previstos para esta noche y el 30 de enero después de que Facua haya denunciado ante la Comunidad de Madrid que el pasado 21 de enero se vulneró en una fiesta las medidas restrictivas para evitar contagios de casos de Covid en locales de ocio nocturno, informa Europa Press.

Sin datos de las intervenciones en pubs convertidos

El Ayuntamiento de Madrid no aporta información sobre cuántas intervenciones se han dado en locales de noche que han cambiado de uso acogiéndose a la normativa regional. "En la estadísticas no se desgrana qué local es y a qué se dedica", asegura un portavoz del área de Seguridad a las preguntas de este medio. Sanz ha asegurado en la rueda de prensa que no le constan denuncias en estos establecimientos y pone el foco en los "domicilios, naves industriales o garajes" como los espacios donde más se producen este tipo de reuniones ilegales.

La portavoz también ha respondido al vicepresidente regional, Ignacio Aguado, que hacía responsable este lunes a la Policía Municipal de detectar situaciones como la vivida en el teatro Barceló pese a que la regulación que avala que las discotecas instalen mesas es autonómica. "No hay la más mínima discusión sobre el trabajo de la Policía Municipal. Nadie duda de la profesionalidad y el trabajo de los agentes. Están haciendo todos los esfuerzos con todos los refuerzos posibles para hacer cumplir la normativa", ha defendido Sanz, que ha cargado contra la falta de "ayuda" por parte de la Delegación del Gobierno para hacer los controles.